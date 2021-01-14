Росздравнадзор запретил частным клиникам использовать вакцину Pfizer

Частным клиникам в России запретили использовать вакцину Pfizer, даже если им удастся ее купить, заявил Росздравнадзор. "Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории международного медицинского кластера", — говорится в сообщении ведомства.

Росздравнадзор напомнил, что "ввоз на территорию России и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен". Это, подчеркнули в ведомстве, относится и к международным медицинским организациям, работающим на территории страны.

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина говорила "Эху Москвы", что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке за деньги. Депутат объяснила это тем, что по сути это иностранная клиника и, соответственно, работает по другим законам. В ответ клиника пояснила, что относится к медицинскому кластеру в "Сколково", в котором, согласно федеральному закону "О международном медицинском кластере", разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

"Израильская клиника Hadassah — первый участник медкластера, соответственно, в этой клинике могут применяться незарегистрированные препараты", — сообщили в клинике. В Hadassah отметили, что сейчас ведут переговоры по поводу регистрации в России вакцины от Pfizer, но пока что о возможности провести вакцинацию и ее сроках говорить рано.

В пресс-службе Международного медицинского кластера в Сколково напомнили, что согласно закону "О международном медицинском кластере" клиники — участники кластера могут использовать лекарственные препараты, незарегистрированные в России. "Это является одним из ключевых преимуществ кластера. Мы поддерживаем позицию Росздравнадзора в том, что вопрос по ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов для целей Международного медицинского кластера действительно требует доработки. Нам бы хотелось ускорить его решение для трансфера передовых технологий в медицину России", — сообщили в пресс-службе кластера.