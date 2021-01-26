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Дороги к свободе

Суд идет: что означает решение ЕСПЧ по Крыму. Эфир в 20:30

Европейский суд по правам человека и иск Украины против России. Обсуждают Иван Лищина и Николай Полозов

Каковы последствия недавнего решения ЕСПЧ по Крыму? Виталий Портников обсуждает это с заместителем министра юстиции Украины Иваном Лищиной и российским адвокатом Николаем Полозовым. Эфир в 20:30.

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