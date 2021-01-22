Бесполётная зона, установленная над особняком под Геленджиком, который известен как "дворец Путина", аналогична зоне, установленной над его официальной резиденцией "Бочаров ручей" в Сочи. Она была введена после того, как о строительстве дворца стало известно прессе. Внимание на это обратил военнослужащий пророссийских сепаратистов в Луганске Андрей Морозов.

Зона над дворцом была установлена в 2011 году, чуть больше чем через полгода после того, как о ней впервые рассказал предприниматель Сергей Колесников. Она действует от земли до высоты 3950 метров. Точно такая же зона действует, согласно приказу, над резиденцией "Бочаров ручей". Единственное исключение – над зоной в Сочи разрешён пролёт рейсов президента, премьер-министра, лиц, охраняемых государством, и глав правительств иностранных государств.

О строительстве объекта под Геленджиком стало известно в декабре 2010 года из открытого письма Колесникова президенту Дмитрию Медведеву. Он тогда заявил, что написал обращение, чтобы президент и россияне знали о коррупции в стране. По его оценке, стоимость объекта тогда достигла миллиарда долларов.

Новая волна интереса к резиденции возникла после публикации фильма Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией о ней и фондах, предположительно хранящих личные деньги президента. Переводы в них делают самые богатые российские бизнесмены, утверждается в расследовании. По состоянию на вечер пятницы, 22 декабря, расследование набрало уже почти 60 миллионов просмотров, став самым популярным неразвлекательным видео в истории российских социальных сетей.

Пресс-служба Путина его связь с объектом отрицает с 2010 года. По словам официального представителя президента Дмитрия Пескова, Путин не пользуется этим зданием и ему неизвестно, бывал ли он там когда-нибудь.