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Бесполётная зона над "дворцом Путина" оказалась такой же, как над его резиденцией

Визуализация архитектурного проекта резиденции под Геленджиком

Бесполётная зона, установленная над особняком под Геленджиком, который известен как "дворец Путина", аналогична зоне, установленной над его официальной резиденцией "Бочаров ручей" в Сочи. Она была введена после того, как о строительстве дворца стало известно прессе. Внимание на это обратил военнослужащий пророссийских сепаратистов в Луганске Андрей Морозов.

Зона над дворцом была установлена в 2011 году, чуть больше чем через полгода после того, как о ней впервые рассказал предприниматель Сергей Колесников. Она действует от земли до высоты 3950 метров. Точно такая же зона действует, согласно приказу, над резиденцией "Бочаров ручей". Единственное исключение – над зоной в Сочи разрешён пролёт рейсов президента, премьер-министра, лиц, охраняемых государством, и глав правительств иностранных государств.

О строительстве объекта под Геленджиком стало известно в декабре 2010 года из открытого письма Колесникова президенту Дмитрию Медведеву. Он тогда заявил, что написал обращение, чтобы президент и россияне знали о коррупции в стране. По его оценке, стоимость объекта тогда достигла миллиарда долларов.

Новая волна интереса к резиденции возникла после публикации фильма Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией о ней и фондах, предположительно хранящих личные деньги президента. Переводы в них делают самые богатые российские бизнесмены, утверждается в расследовании. По состоянию на вечер пятницы, 22 декабря, расследование набрало уже почти 60 миллионов просмотров, став самым популярным неразвлекательным видео в истории российских социальных сетей.

Пресс-служба Путина его связь с объектом отрицает с 2010 года. По словам официального представителя президента Дмитрия Пескова, Путин не пользуется этим зданием и ему неизвестно, бывал ли он там когда-нибудь.

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