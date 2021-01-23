В Кургане суд над главой штаба Навального проходил по скайпу

Суд в Кургане арестовал на 30 суток Алексея Шварца – координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального. Заседание проходило в отделе полиции через сервис видеосвязи Skype. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на адвоката Ольгу Шмакову.

Накануне в нескольких регионах России прошли задержания и аресты сотрудников местных штабов Навального и сторонников оппозиционного политика – в преддверии намеченных на 23 января акций протеста против его преследования со стороны властей.

Ранее суд в Москве отправили Навального под арест спустя сутки после его возвращения в Россию из Германии, где политик проходил курс реабилитации после отравления боевым ядом "Новичок". Заседание Химкинского городского суда проходило прямо в отделе полиции.

Навальный назвал происходящее "наивысшей степенью беззакония", сказав, что власти "разорвали и выбросили на помойку Уголовно-процессуальный кодекс". По словам оппозиционера, о суде его не предупредили.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле утверждает, что российские власти не ожидали возвращения Навального и, видя в нём угрозу, решили лишить его свободы на долгий срок. Как утверждается, сначала ему заменят условный срок по делу "Ив Роше" на 3,5 лет реального лишения свободы, а затем дадут ещё 10 лет по другому уголовному делу.