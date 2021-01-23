Американские конгрессмены просят Байдена поддержать Радио Свобода

Члены Палаты представителей Конгресса обратились к вступившему в должность президенту США Джо Байдену с просьбой отреагировать на угрозы российских властей в адрес медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. По мнению авторов обращения, новые ограничения, вводимые Роскомнадзором и Министерством юстиции против представительства РСЕ/РС в Москве и журналистов медиакорпорации, "недопустимы и не должны остаться без серьёзных последствий для российской стороны".

Авторы письма, представители Демократической и Республиканской партий, напоминают о том, что в эти дни сотрудники Роскомнадзора заняты составлением 130 протоколов, подразумевающих штрафы на сотни тысяч долларов для медиакорпорации и её проектов за нарушение новых правил маркировки материалов в соответствии с законодательством об "иностранных агентах". Первое судебное заседание о назначении штрафов запланировано на 27 января.

Подписавшие обращение конгрессмены призывают администрацию Байдена рассмотреть возможности введения санкций против российских официальных лиц, ответственных за давление на СМИ, а также привести условия работы российских государственных СМИ в США в соответствие с ограничительными мерами, с которыми сталкиваются журналисты РСЕ/РС в России.

В последние годы Государственная дума приняла, а президент России Владимир Путин подписал ряд законов, серьёзно усложняющих работу иностранных изданий в России. Радио Свобода, телеканал Настоящее Время и другие проекты РСЕ/РС вносились в перечень "иностранных агентов" Министерства юстиции начиная с 2017 года. Корпорация выполняет требования Минюста, предоставляя данные о своей финансовой деятельности и разместив упоминание о статусе "иноагента" на своих сайтах, хотя и расценивает законодательство как несправедливое и юридически спорное.

РСЕ/РС не является агентом ни одного из правительств: законы США гарантируют журналистскую независимость медиакорпорации, не допуская политического и цензурного вмешательства в редакционную деятельность. Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода рассматривает вводимые российскими властями в связи с законодательством о СМИ – "иностранных агентах" ограничения как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию".

Новые требования Роскомнадзора расплывчаты, технически отчасти невыполнимы и явно ставят задачей препятствование распространению информации, считают в РСЕ/РС. По новому законодательству об "иностранных агентах" сотрудничающим с медиакорпорацией журналистам, при определённых условиях, грозит уголовное преследование. Россия находится на 149-м из 180 мест во всемирном индексе свободы прессы, составляемом организацией "Репортёры без границ".

Сразу после инаугурации Джо Байден провёл кадровые перестановки в Агентстве США по глобальным медиа, координирующем работу американского международного вещания. Президент принял отставку главы USAGM Майкла Пэка, назначенного на эту должность в середине 2020 года Дональдом Трампом. 23 января новая глава USAGM Кела Чао уволила назначенного месяц назад Пэком президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Теда Липиена. Сменилось также руководство "Голоса Америки" и других СМИ, находящихся под попечительством USAGM.