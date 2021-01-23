В Москве и Петербурге проходят задержания на акциях Навального

В Москве и Санкт-Петербурге на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которому грозит тюремное заключение после возвращения в Россию, проходят задержания. Радио Свобода ведёт прямую трансляцию с митинга в столице.

По данным "ОВД-Инфо" в Москве уже задержано 60 участников акции, в Петербурге более 50 человек, среди которых корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель, корреспондент "Медузы" Александра Сивцова, а также Олега Делимбетова и Марину Цареву из петербургской редакции издания "Коммерсантъ". Журналисты были одеты в жилеты прессы с отличительными знакам. Об этом сообщает редакция Север.Реалии, которая ведет трансляцию с акции в Петербурге.

В Москве задержан корреспондент "Дождя" Алексей Коростелёв. Полиция ворвалась в квартиру в районе Пушкинской площади откуда телеканал вёл трансляцию.

На акции в Москве полиция задержала сотрудника Фонда борьбы коррупции Любовь Соболь. Ранее её оштрафовали на 250 тысяч рублей. Об этом сообщает "Дождь".

В Москве полиция оцепила Пушкинскую площадь, призывает соблюдать социальную дистанцию и разойтись участников акции. На митинге также находятся гражданские лица с повязками "дружинник". В Петербурге перекрыты Сенатская площадь, Дворцовый и Благовещенский мосты (для пешеходов), Гостиный двор и ближайшие станции метро.

Ранее полиция превентивно задержала оппозиционных активистов и сотрудников региональных штабов сторонников Навального. Соцсети блокируют часть сообщений с призывами прийти на митинги или информацией о местах их проведения. Власти предупреждают об ответственности для участников несанкционированных мероприятий.