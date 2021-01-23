В России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального

В городах России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц после возвращения в Россию и находящегося под угрозой тюремного заключения. Акции уже прошли как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске. Трансляцию с Дальнего Востока и из Сибири ведёт редакция Сибирь.Реалии.

По данным "ОВД-Инфо", в тринадцати городах по состоянию на 10 утра по Москве полиция задержала более 48 человек, в том числе одного несовершеннолетнего.

Среди задержанных — журналисты, освещающие события. На акции в Благовещенске задержан корреспондент, сотрудничающий Сибирь.Реалии, Андрей Афанасьев. Он пришел на мероприятие по заданию редакции, чтобы освещать его. Сотрудники полиции проигнорировали его пресс-карту.

В Хабаровске в мероприятии участвовали около тысячи человек, передаёт DVhab. Полиция не дала им провести традиционное субботнее протестное шествие по городу. Собравшиеся водили на площади хоровод. Поступают сообщения об избиении задержанных в однои из отделений полиции. Задержаны двое журналистов RusNews — Сергей Плотников и Даниил Куликов.

В Якутске акция проходит в 50-градусный мороз. Задержаны по меньшей мере четыре человека. Газета "Якутск вечерний" сообщает об участии в акции 300 протестующих. Некоторые принесли на акцию Конституцию и показывали координирующему действия полиции полковнику МВД 31 статью — о свободе собраний.

Акции протеста в субботу запланированы в десятках крупных городов России, в том числе — в Москве. Там несогласованная акция должна состояться в центре города на Пушкинской площади. Накануне она была перекрыта, в субботу городские власти начали на ней переукладку плитки, передаёт издание "Проект".

Кроме участников акций полиция превентивно задерживает оппозиционных активистов и сотрудников региональных штабов сторонников Навального. Соцсети блокируют часть сообщений с призывами прийти на митинги или информацией о местах их проведения.

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