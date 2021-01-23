В Новосибирске возбудили дело о призывах к массовым беспорядкам

В Новосибирске Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам на акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в январе 2021 года к массовым беспорядкам в социальных сетях призывали "неустановленные лица". Эти сообщения якобы содержали призывы к насилию, погромам, поджогам, уничтожению имущества, применению оружия и взрывчатки, а также оказанию вооруженного сопротивления представителям власти на акциях в поддержку Навального 23 января.

Следователи отчитались о задержании 20-летнего жителя Новосибирска. Одним из оснований для возбуждения уголовного дела стали данные некой лингвистической экспертизы, которая выявила в сообщениях новосибирца "деструктивные призывы по отношению к представителям власти".