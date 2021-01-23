Навальный вступил в очный поединок с Путиным. Рискует ли жизнью за решеткой несгибаемый оппозиционер? Соратники Навального за решеткой. Первая большая акция нового года. Почему люди выходят на улицы? "Тик-ток" кипит, "ВКонтакте" – под цензурой, Роскомнадзор – в гневе. 60 миллионов просмотров в Youtube. "Дворец для Путина" – настоящее документальное кино или репортаж-расследование? Трамп ушел и обещал вернуться, Байден пришел и начал действовать.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Дмитрием Орешкиным и кинорежиссером Виталием Манским.

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