Жёстче прежних. Александр Рыклин – о новом русском протесте

То, что в Москве на несанкционированный митинг, который из СИЗО созвал лидер российской оппозиции Алексей Навальный, соберется много народу, стало понятно примерно за полчаса до его начала. Значительные группы горожан стекались на Пушкинскую площадь со всех сторон – с бульваров, с Тверской улицы, из близлежащих переулков. В половине второго в сквере возле памятника Пушкину было не протолкнуться, многолюдная толпа стояла и по другую сторону Тверской, напротив ресторана "Макдональдс" и в начале Тверского бульвара. К этому моменту собравшиеся знали, что акция действительно получается всероссийской – отчёты о митингах и маршах на Дальнем Востоке и в Сибири уже появились на независимых информационных ресурсах. Этот фактор, несомненно, сыграл важную роль.

Всероссийские протестные акции проходили и раньше, но, как правило, оставляли впечатление мероприятий, главная цель которых состояла в реализации некоей программной установки, поскольку в большинстве мест проведения такие мероприятия не отличались ни массовостью, ни какой-то внутренней энергетикой. Десятки тысяч людей в Москве и в Питере, в других городах России, выходя на протестные акции 23 января, отчетливо осознавали, что в этот раз все иначе. За ними действительно вырисовывалась огромная страна, которая, кажется, чуть ли не впервые высказалась решительно и однозначно, заявив солидарный массовый протест против беззакония, творимого в отношении Навального. Но защитой Навального повестка минувшей субботы не исчерпывалась. Двухчасовой документальный фильм о дворце Владимира Путина под Геленджиком, который к сегодняшнему дню набрал почти 80 миллионов просмотров, очевидным образом внёс в эту повестку серьезные коррективы.

Мне представляется, что с подобной десакрализацией российские власти не сталкивались за всё время путинского правления. Ясно считывающийся мотив презрения к кремлёвскому начальству присутствовал на всех акциях, от Владивостока до Калининграда. Лозунг "Ты нам не царь!" мы могли видеть на кадрах из самых разных российских городов. Ну, и туалетные ёршики, конечно, – то тут, то там мелькавшие в толпах протестной публики, они становятся символом действующего режима. Его, так сказать, визитной карточкой.

Реакция властей большой оригинальностью, прямо скажем, не блещет. С точки зрения идеологии они припасли ход вполне банальный – дети. Тема привлечения несовершеннолетних к акциям Навального возникла не вчера, но только в преддверии акции 23 января она обрела отчётливые очертания и серьезный масштаб, став главной в кампании дискредитации митингов. При этом ни в одном ролике ни одного штаба Навального не содержится призывов, прямо обращенных к какой-либо возрастной группе, хоть к старым, хоть к малым. Ваш покорный слуга около двух часов барражировал по всей Пушкинской площади, и за всё это время встретил там только двух детей.

Телевизионной картинки, подтверждающей тезис о "детях протеста", власти добились давно проверенным методом – с помощью провокаций. Член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович на своей странице в фейсбуке рассказала о четырёх ребятах, которых несколько часов удерживали в ОВД "Фили". Никто из них вообще не имел никакого отношения к акции на Пушкинской площади. Дети просто гуляли в центре города, одна девочка шла на работу к маме к станции метро "Охотный Ряд". То есть подростков похватали с единственной целью – вечером в новостях на федеральных каналах рассказать о том, сколько было задержано несовершеннолетних на акциях Навального.

Обвиняемые по новым уголовным делам появятся в ближайшие дни, если не часы

Другая тема, вовсю нынче используемая российской пропагандой, – насилие демонстрантов в отношении сил правопорядка. Об этом стоит поговорить отдельно. В ночь на 24 января Следственный комитет России заявил о возбуждении пока трёх уголовных дел по фактам столкновений демонстрантов с сотрудниками полиции в Москве. Дела возбуждены по статьям об "умышленном уничтожении или повреждении имущества", о "применении насилия в отношении представителя власти" и хулиганстве. Следствие рассматривает несколько эпизодов. В том числе – столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции в районе Страстного и Цветного бульваров, а также атаку на автомобиль, принадлежащий ФСБ, в ходе которой водитель получил телесные повреждения. Водителю якобы брызнули в лицо каким-то газом (поначалу прокремлевские СМИ сообщали, что водитель лишился глаза, но эта информация, слава богу, не подтвердилась).

Надо прямо признать: определенные силовые действия со стороны демонстрантов в ряде случаев действительно имели место. Однако в большинстве эпизодов это было забрасывание снежками полицейских (порой, впрочем, весьма интенсивное), а там, где действительно происходили локальные и кратковременные столкновения, они всегда становились следствием избыточной и абсолютно незаконной жестокости сил правопорядка в отношении мирных демонстрантов. Особняком стоит атака на машину с мигалкой, в ходе которой явно проявилась ненависть к представителю враждебного лагеря.

Впрочем, совершенно очевидным было предположить, что ставшие в последнее время регулярными избиения мирных демонстрантов, их безосновательные жёсткие задержания вечно безответными оставаться не будут. И это вовсе не означает, что подобного рода протест перестает быть мирным и ненасильственным, просто он переформатируется. Российская молодежь, не готовая мириться с беззаконием – хоть в отношении Навального, хоть в отношении самой себя, – ясно дает понять властям: далее молча и покорно сносить побои и унижения никто не собирается. Это, несомненно, важный момент в истории российского протеста, возможно, момент поворотный. Люди, осознающие риски, идут на них с ясным пониманием не только целей, но и последствий.

Понятно, что реакция властей будет максимально жесткой. Поскольку штабы Навального уже объявили о новых акциях протеста в следующие выходные, то обвиняемые по новым уголовным делам появятся в ближайшие дни, если не часы. Так Кремль попытается сбить очередную волну протеста или по крайней мере не допустить ее быстрого роста.

Характерный эпизод произошёл поздно вечером в субботу, когда разрозненные и не слишком многочисленные протестные группы стали стекаться в район СИЗО "Матросская тишина", где содержится Навальный. Корреспондент телекомпании "Дождь", обращаясь к одному из молодых демонстрантов, спросил его: "Скажите, пожалуйста, вы сейчас сюда с какой целью пришли?" – "Как с какой? – удивился парень странному, с его точки зрения, вопросу. – Лёху выручать!" – "Ну, вы же понимаете, что это невозможно", – в словах журналиста послышались некоторые покровительственные, слегка ироничные нотки. "Нет ничего невозможного", – бесстрастно ответил молодой человек.

Александр Рыклин – московский журналист



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