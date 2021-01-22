Кто "гонит детей на улицы"? Сетевые споры об акции 23 января

В субботу, 23 января, на улицы российских городов собираются выйти те, кто выступает за освобождение Алексея Навального. Среди них, судя по всему, будет много молодежи и школьников. В соцсети TikTok массово распространяются ролики с призывами участвовать в "прогулке", а накануне там же прошел флешмоб: школьники снимали в классах портреты Путина, а иногда и вешали вместо них портреты Навального.

Олег Пшеничный

В ТикТоке миллиард (1 000 000 000) просмотров роликов с хэштегами «Навальный», «митинг» и «23 января».

Перспектива "детского крестового похода" не на шутку пугает власти, и те занялись идеологической обработкой сразу с двух сторон. На школьников давят учителя и полиция, студентам грозят проблемами в учебе. Родителей обрабатывает пропаганда, запугивая опасностями, которые грозят их детям. Дружный хор "блогеров за еду" исполняет песню "Навальный отправляет детей на бойню".

Анна Федорова

Блин, удивительно. Те же люди, которые утверждали, что Колю Лукашенко должна отобрать опека (серьезно! потому что отец втягивает его в политику!), сейчас говорят, что призывы к 12-15-летним людям идти на митинги - это нормально и ничего такого.

Где-то в глубине души я, конечно, веселый анархист в духе "кто угодно пусть идет куда угодно". Но у меня детей нет. А вот у знакомых мне людей-родителей реакция почему-то другая.

Некрасиво это - звать юных людей на митинги, умалчивая о возможных последствиях. Хорошо быть тиктокером, который пошумел, а потом, глядишь, снял пару видео с краю и ушел в кафе сидеть. Хорошо быть Волковым, выступающим в Берлине и призывающим издалека. Хорошо быть медийной личностью. Ну и сами понимаете, кем плохо быть. Петей из Бирюлева, который за все это и огребет.

Максим Кононенко

Повторяется то же самое, что один раз уже было (а может и не один) - Навальный и его шайка призывают выходить на улицы именно детей. Причем на этот раз это уже не те дети, что выходили в прошлый раз. Новые подросли. Пока еще не отягощенные жизненным опытом, которым отягощены попадавшие под замес в прошлые разы.

какие получаются кадры, когда винтят детей!

Ну то есть они понимают, что выходи - не выходи - все равно ничего не изменится, потому что никакой широкой общественной поддержки у шайки нет. Но зато какие получаются кадры, когда винтят детей! Вот, собственно, единственная цель. Кадры. Которые потом будут на передовицах западных изданий. Посмотрите, сколь лют режим Путина!

Самим детям со стороны разъяснять бессмысленно - у них гормоны горят. А вот родителям детей стоило бы напомнить, что добром вся эта пассионарность в любой стране мира, увы, не заканчивается. Заканчивается она или сроками, или штрафами. Выплачивать которые будут родители.

Ситуация не игрушечная. И рассказами о том, что «мы только посмотреть», «мы просто гуляли» или «мы просто выходили из метро» ничего изменить не получится.

Акитилоп

Все что сейчас происходит в России-матушке больше напоминает политическое растление, возглавляет которое Навальный. Даже больше – Алеша его инициатор, который использует подростков как пушечное мясо для реализации своих целей.

Он проводит целенаправленную агитацию, используя стриминги видеоигр, тикток и другие неформальные ходы. Показывает, что вроде как он "свой", не смотря на преклонный возраст и алчные цели. А что ещё Алешеньке делать? Нужно же как-то пополнять ряды сторонников. Число навальнят в последнее время резко сократилось, потому что взрослые люди сначала анализируют, а потом принимают решения.

У подростков все иначе – нужен импульс, эмоция, после которой рождается действие. При правильном кукловоде результат вполне впечатляющий.

Сейчас у Алёши вполне реальная цель – добиться массового митинга и беспорядков на Пушкинской площади, нужно мясо, нужен хайп. И подростки для воплощения этих задач подходят идеально. Видимо, нахождение в Германии дало свои плоды. Ну, а как ещё объяснить любовь Навального к нацистским методам?

Да только вдохновение Третьим Рейхом и Гитлерюгендом вовсе не играет на руку Алеше, скорее наоборот. Мы же помним, к чему все это в итоге привело...

Аркадий Коц

Изучил тренды сегодняшнего ТикТока, там мрак. Детей зовут на революцию. ТикТок становится нашей Нехтой.

В преддверии субботних митингов детской, по сути, соцсети понеслись и вбросы, что «колонна из 40 автомобилей Росгвардии едет в Москву, чтобы препятствовать революции», и что «отдан приказ на расстрел женщин и детей, которые выйдут на митинг». И еще «памятки братьев-белорусов», и «советы опытных украинцев»…

«Телефон ставьте на пароль, берите молоко, чтобы промывать глаза от слезоточивого газа, возьмите аптечку, открывайте подъезды убегающим от ОМОНа»… Миллионы просмотров, тысяч комментариев, в которых «неизбежность революции» на полном серьезе обсуждается как данность. И я не верю в то, что вся эта Тик-Ток движуха возникла сама, вдруг, из ниоткуда. [...]

Вот вам личное наблюдение. В моем аккаунте в ТикТок – 42-летнего отца двух детей – сообщения о Навальном занимают от силы 10% ленты. У моей совершенно аполитичной 19-летней дочери – все 90%! Расскажите мне, что это не технологии привлечения детей к протесту. Скажите, что так совпало...

Маргарита Симоньян призывает власти надавить на TikTok, чтобы организовать там политическую цензуру:

Минвайл, тикток, который сейчас пытается устроить в России битву детей, принадлежит китайцам.

И мне очень интересно, говорил ли кто-нибудь ответственный на эту тему с нашими вроде бы партнерами.

У тиктока есть все механизмы прекратить этот треш за пару минут. Меня, к примеру, они блокировали не раз - естественно, непонятно, за что.

И?

Социолог Александра Архипова написала пост о слухах и фейках, которые распространяются по поводу будущей акции протеста в родительских чатах. Она утверждает, что своими глазами видела пропагандистскую методичку:

У меня на руках есть инструкции, которые рассылаются в федеральных СМИ. В этих инструкциях предлагается контент для создаваемых новостей о протесте. Журналистам (и фоторепортерам) рекомендуется подчеркивать, что "Навальный - вождь школоты", "ФБК тащут на митинг детей", и мое любимое: "митинг - это жертвоприношение детей во имя Байдена". Фоторепортерам предлагается фотографировать молодых участников митинга в максимально неопрятной одежде. Взрослых же на митинге не будет, а если и будут, то "они просто пришли присматривать за своими детьми". Это процесс создания fake news.

Еще раз хочу сказать, что я сама никого никуда не призываю пойти, я лишь описываю текущую ситуацию, которая на самом деле гораздо сложнее, чем вся вот эта вертикальная мифология: "наших детей зомбируют", или "все протестующие-наркоманы". Выход на митинг школьников и студентов - это очень болезненный для современного общества вопрос, и консенсуса для него нет. На самом деле российская молодежь, очень слабо представленная в российской политике, хочет участвовать в политических процессах, начиная с 2016 года, и политические митинги, организованные сторонниками Навального, лишь усиливают тенденцию, но не являются причиной. Кроме того, школьники не являются основной частью протестующих - эта иллюзия специально создается для создания впечатления "серьезному человеку там делать нечего".

Пока все это имеет скорее обратный эффект - об акции узнает все больше людей, а у подростков конфронтация с косными учителями и родителями только подогревает интерес к протесту.

Андрей Волна

Не знаю, кто такой Навальный, но о месте и времени проведения митингов в его поддержку граждан информируют Министерство просвещения, ФСБ и полиция.

Наталья Геворкян

"Сегодня мы присутствуем при запуске «цветной революции» в России, в которой ТикТок будет тем же, чем стал польский телеграм-канал Нехта для Белоруссии". Читаю вот это в КП. Охи, вздохи, проклятья в адрес Тик Тока и страшилки прилагаются. Представляю, какая была бы реакция , если бы ровно вот эту же фразу написало какое-нибудь независимое издание.

Алиса Зюс

Мне прям интересно как училки отговаривают детей ходить на улицу в субботу:

- Вася, не ходи, можешь дубинкой по лбу получить или тебя заарестуют.

- Марьванна, вы же член избиркома, вы же мне все это устроили!

Илья Яшин

По всей России школы и вузы стоят на ушах.

В академиях переносят занятия на субботу и требуют обязательную явку. В университетах объявляют, что митинг «организуют преступные организации» и участие в нем — криминал. В школьных чатах директора буквально истерят: ни в коем случае не выходите на улицу, удаляйте все призывы из соцсетей!

А молодежь смеется, снимает со стен портреты Путина и, разумеется, массово выйдет на площадь. И чем больше им будут запрещать и угрожать — тем масштабнее будет акция протеста. Так устроена молодежь; даже странно, что педагоги не понимают таких простых вещей.

омоложение протеста — это самое крутое, что произошло с Россией за последние годы

Вообще в кремлевских СМИ принято иронизировать на эту тему. Мол, ролики Навального смотрит только школота, оппозиция заморочила голову подросткам, которые ничего не понимают и жизни не знают. И мы как будто вынуждены оправдываться.

На самом же деле, омоложение протеста — это самое крутое, что произошло с Россией за последние годы.

Я прекрасно помню времена, когда костяком оппозиционных митингов были пенсионеры, начинавшие свой путь еще в «ДемРоссии» конца восьмидесятых. Выходишь на трибуну — и ни одного лица моложе пятидесяти. Чертовски уныло, поверьте. При всем уважении к пожилым людям — если в политике нет молодежи, в ней нет жизни.

А молодежь в те времена занималась частной жизнью. В лучшем случае зарабатывала деньги и строила карьеру. В худшем — искала социальный лифт в движении «Наши». Не было никакой необходимости угрожать школьникам и студентам за участие в протестах; они и сами не видели в них смысла.

Сейчас настало другое время.

Путин цепляется за пыльную рухлядь — снова хвалит СССР, бесконечно ругает девяностые. Но молодых людей это уже совсем не интересует. Власть смотрит назад, а они хотят идти вперед.

Мы выиграли у Путина конкуренцию за молодежь. Он так и останется в прошлом, а нам принадлежит будущее.

Осознание этого делает меня счастливым.

Аббас Галлямов

Я бы на месте режима дал сейчас ректорам по рукам и велел не трогать студентов.

Механизм, приведший к революции 1905 года (приведшей в свою очередь к революции 1917-го) был запущен в феврале 1899 года, когда ректор Петербургского университета объявил студентам, что им запрещается отмечать день рождения их вуза за пределами кампуса. У тех к тому времени уже сложилась традиция, в соответствии с которой после официальных торжеств они отправляются в город с тем, чтобы выпить, а затем шататься по улицам, веселясь и распевая песни.

Если бы я работал в Кремле, я бы делал все, чтобы не возмущать студентов

Студенты запрета не послушалось, сорвали торжественное собрание, а затем отправились в центр и назло ректору стали петь «Марсельезу». Конная полиция их разогнала. Неожиданно юных столичных бунтовщиков поддержали их провинциальные коллеги. Они объявили бойкот и перестали посещать занятия. Власти отчислили две сотни зачинщиков и забрили их в армию. По всей стране начались забастовки...

Время от времени затухая и затем вновь возобновляясь студенческие волнения не прекращались потом вплоть до 1905 года, когда они переросли в полномасштабную революцию.

Если бы я работал в Кремле, я бы делал все, чтобы не возмущать студентов. Это самый опасный враг властей, на его счёту немало скальпов разного рода каудильо.

Николай Травкин

За призывами к детям не ходить на митинг стоят, видимо, руководители Росгвардии и ОМОНа. Амуниция и так тяжёлая, вдобавок зима и побегай с дубинкой наперевес за этими школьниками. Молодые, их хрен догонишь!

Вот, хорошо, когда пожилые выходят. И бегать за ними не надо и боевые приёмы во всём блеске бойцы успевают продемонстрировать, пока это старьё уползает.

Комментаторы анализируют причины, по которым у молодежи стали так популярны антивластные настроения.

Аббас Галлямов

Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых на должности главой государства. Если раньше только до 65 можно было, то теперь хоть до ста лет сиди.

И после этого они говорят, что молодёжь радикализует Навальный.

Константин Калачёв

Детям, да и молодежи вообще, нужны примеры, а не критика, нотации и запугивания. Силовиков во власти с избытком. А педагогов явно не хватает.

Марина Литвинович

третьеклассники (9 лет им!) обсуждают Навального, высказываются в его поддержку

Политизация детей. Мы с вами - свидетели уникального процесса - стремительной политизации совсем маленьких детей, которая происходит абсолютно естественным путем - через те средства массовой коммуникации, которые до них достают (тик-ток, инстаграмм, ютуберы). Я сама - свидетель, как третьеклассники (9 лет им!) обсуждают Навального, высказываются в его поддержку, спорят между собой. А некоторые собираются идти на акцию в субботу. Ясно, что они вряд ли пойдут, но тут важна само-манифестация готовности пойти и она значит: "я - крутой, я - смелый, я - прогрессивный, я - протестный". Протест становится модным и крутым.

Эта политизация детей будет иметь глобальные последствия для российской политики, поскольку теперь политика приходит в каждую семью и взрослым больше нельзя сделать вид, что ее не существует. Сам конфликт детей и родителей только ускорит эту политизацию и все общественные процессы.

Кирилл Рогов

Путин прекрасно исполнил в первой половине своей президентской карьеры такой тройной образ "человека из органов", "советского бюрократа" и "эффективного менеджера новой формации", ответив им на фрустрации и растерянности "человека 90х". Но необходимый со временем переход к образу "деда-патриарха", "отца нации", ему не очень удался. В нем осталось слишком много внутреннего напряжения и актуальной агрессивности и слишком мало было "попустительства", чтобы молодежь восприняла его как "деда". Его имидж сместился для них, наоборот, в сторону того, кто не пускает, туда, куда, как им кажется, им совершенно необходимо сейчас попасть.

Очень интересно, что в тиктоковской антипутинской волне важную роль играет анти-клерикальный мотив. Путинский социальный консерватизм нормально сыграл на старшие поколения, но оказался отчасти красной тряпкой для молодых.

Среди людей моложе 30 любители Путина - меньшинство

Вообще же, политический баланс последних лет в России строился на том, что молодежь сидела в социальных сетях, а их бабушки и дедушки сидели в путинском телевизоре. И это как-то сосуществовало. Среди людей моложе 30 любители Путина - это меньшинство, среди бабушек (старше 60) их 70% и больше. Это сегодня его главная социальная база. Бабушки варят внукам яйца, внуки прощают бабушкам пристрастие к соловьев-херне.

Из этого вытекает главный политический и социальный вопрос современной российской истории, самый острый вопрос на завтра: если 23 января росгвардейцы Путина будут дубасить школоту дубинками и проламывать им головы, то бабушки и дедушки на чьей стороне будут?

Алена Попова

«Алёна, почему оппозиция «тащит» детей на акцию и в политику вообще?»-написали мне многие друзья.

Отвечаю: никто никого никуда не тащит. Это так внушает пропаганда. И вот зачем.

В отличие от системки, нормальные люди не считают подростков безмозглым мясом. Подростки САМИ, наблюдая суровый беспредел, и часто видя страх совершеннолетних что-то менять, хотят не терпеть беспредел этот и зло постоянное. Не все, но все же. Даже когда системка пытается выдать черное за белое. А системка такая странная: если подростки за власть, то им можно и выходить массово, и ролики в поддержку Конституции записывать (а что, ведь дети же осознают, что такое Конституция), но если против системки и ее беспредела, то «дети же ничего не понимают», «ролики проплачены», «детям запудрили мозг». Круто, да? [...]

Родители же мыслят так: будут бить, винтить, не хочу, чтобы мое чадо шло. Я понимаю родителей. Очень понимаю.

Но! ПОЧЕМУ РОДИТЕЛИ спокойно относятся к тому, что выпустить Ребенка на улицу-это сродни войне. Тем более что НИКТО ИЗ ГРАЖДАН, выступающих за наши права от насилия и наши права вообще, ничего не нарушает, а соблюдает как раз конституционное право на свободу собраний! Родители почему не возмущены, что власть уже до того в насилии, что страшно на улицу ребёнка выпустить?

Почему родители не думают, что тогда реально стоит выйти против такого силового беспредела, чтобы как раз детям спокойно было ходить по улицам?

Олег Пшеничный

«Взрослые! Не выпускайте детей на улицу! Там полиция, которая может их опрыскать газом, избить и похитить. Мы в ответе за наших детей»

(российская цивилизация дошла до ручки)

Анна Марголис

1. Волноваться за безопасность своих детей, уговаривать их не идти, идти с ними вместе или вместо, находить компромиссы, говорить о других формах протеста, оценивать уровень риска, и так далее -совершенно естественно и нормально.

1.1 Истерические тексты, распространяемые в родительских и школьных группах и чатиках продиктованы другими соображениями.

1.2 Говорите сами со своими детьми. О возможных последствиях, которые, конечно, касаются и вас тоже. Но и слушайте. Школа тут ни при чем․

2. Навальный не обращается к школьникам, стилистика его работы, скажем так, бодрая и современная, но, скорее, рассчитана на молодежь и людей постарше, -- никакого специального особого заигрывания или обращения к школьникам у него нет и не было.

2.1 Тот факт, что школьникам импонирует Н. говорит не о том, что он их "совращает", а о том, что есть запрос на такой разговор в обществе, в том числе в школьном, и, что государство и школа, не умеют предложить никакую альтернативу от которой не разило бы за версту нафталином и/или ложью. И то, что родители школьников не удосужились с этим разобраться сами в свое время -неизбежно перекладывает работу на следующее поколение.

2.1.1 Уж столько развращения и совращения малолетних, сколько совершила нынешняя власть, не совершил никто: годы безнаказанного произвола, всеохватывающей коррупции и воровства, крови, на фоне совершенно фантастической лжи и лицемерия, и самой примитивной пропаганды -- все это не проходит даром для общества. И то, что есть совсем молодые люди, которые не хотят этого терпеть, в отл,. от старших, которые едят это все не первое десятилетие - это хороший и здоровый знак.

2.2. Государство, особенно в лице школы, использует детей даже младшего, не говоря уж о старших, возраста в сомнительных действах под портретами Путина, в соответствующих выступлениях, спектаклях, массовых мероприятиях, путингах, ежегодно поощряется отвратительное переодевания детей с детсадовского(!) возраста в военную форму ко Дню Победы и так далее. Нередко эти вещи добровольно-принудительные. Ну я уж не говорю о движениях типа "Идущие вместе" (помните?) или "Наши". Соблазнение малых сих в полный рост. Промолчим о том, что в 18 лет вдруг можно аж идти в армию со всей риторикой "настоящих мужчин" и государство не моргнув сделает пушечным мясом, того, кто еще за несколько дней до считался дитем без права на мнение. Так что все разговоры о том, что они обеспокоены, что Навальные "втягивает детей в грязные игры" и вообще вся эта риторика и охи про детей со стороны властей и разной администрации - не более чем очередное лицемерие и трусость.

Виталий Рувинский

Насчет детей - всё и просто, и сложно.

Сложно - потому что дети вообще сложнее нас. Они интереснее, они умнее, они другие.

А просто - потому что я точно знаю, кто несет ответственность за детей.

И это не Навальный, не полиция, не администрация президента и не администрация ТикТока. Ответственность за детей (моральную, административную, уголовную, любую) несут их родители. И если принять это за основу, то дальше всё еще проще.

Ребенок собрался куда-то, где ему с высокой вероятностью грозят неприятности. Банальная ситуация. И у родителей есть широкий диапазон выбора модели своего поведения. Отпустить, запретить, обсудить, переубедить, пойти вместе... У каждого варианта - свои плюсы и свои минусы. Ну так на то он и выбор - выбор взрослого человека. А не ребенка.

И да, это всё конечно про ответственность, а не про вину. Вина всегда на том, кто эти самые неприятности этому самому ребенку доставил. Обманул, ограбил. Или огрел дубинкой.

P.S. Обсуждая с друзьями текущие и предстоящие события, полушутливо заметил: "Ну я хотя бы уверен, что мой совершеннолетний ребенок на митинге не появится - ибо он под присмотром" (он сейчас в армии служит). Друзья усмехнулись и сказали: "Может, и появится. Разгонять".