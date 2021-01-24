Песков: на акции протеста вышло мало людей, за Путина голосует много

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что на акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального, которые прошли 23 января в более чем 100 городах России, вышло мало людей.

"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в конституцию. Если цифры сопоставить, то поймёте, насколько это мало людей", – сказал Песков на телеканале "Россия-1".

По оценкам, в акциях протеста, которые не были согласованы с властями, приняли участие более 100 тысяч человек. Около 3,5 тысяч были задержаны - это рекордный показатель во всей российской новейшей истории.

За Владимира Путина и за поправки к конституции, по официальным данным, голосовали десятки миллионов людей. Сторонники Навального, возражая Пескову в соцсетях, указывают на то, что сам Навальный в 2018 году не был допущен к выборам, а голосования проводились с нарушениями и, по многочисленным утверждениям, с фальсификациями.

Песков сказал, что с уважением относится к мнению всех граждан России, но назвал "нарушением закона" участие в несогласованных акциях.

Пресс-секретарь Путина также вновь отрицательно ответил на вопрос, принадлежит ли президенту "дворец" под Геленджиком, как это утверждается в расследовании Алексея Навального, набравшем за несколько дней более 75 млн просмотров на ютьюбе. "Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое враньё", – сказал Песков.

По его словам, из расследования никак не следует, что Путин имеет отношение к дворцу.

О том, кто именно владеет объектом, почему его строительство финансировали госкорпорации и близкие к президенту бизнесмены, почему над его территорией введена бесполётная зона – Пескова не спросили.