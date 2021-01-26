История повторяется. Юрий Федоров – о сдерживании России

Судьба правящей в России элиты во многом определяется в Вашингтоне. Достаточно арестовать спрятанные за рубежом активы кремлёвских обитателей, отключить российские банки от SWIFT и сбить цены на нефть, как путинский режим рухнет. А потому в Москве настойчиво пытаются понять, чего ждать от нового американского руководства. Одни надеются, что США находятся на грани гражданской войны и администрации Джо Байдена не до России. Другие, поумнее, как заклинание повторяют: Соединенные Штаты продлевают Договор СНВ-3, а значит, всё не так уж плохо, быть может, ещё вернется если не "перезагрузка", то хотя бы разрядка международной напряженности. Третьи без лишних умствований предлагают до предела закрутить гайки и отгородиться от Запада железным занавесом. Между тем ответы (пусть предварительные) на мучающие московский бомонд гамлетовские вопросы можно найти, прочитав, что пишут в Вашингтоне.

19 января, накануне инаугурации Байдена, Foreign Affairs, самый престижный и влиятельный американский журнал по вопросам мировой политики, опубликовал статью Майкла Макфола с названием, говорящим само за себя: "Как сдержать путинскую Россию". Её автор, бывший посол США в России и один из идеологов концепции "перезагрузки", хорошо знает настроения нынешней администрации. При этом, не будучи сотрудником Государственного департамента или Белого дома, связанным служебными ограничениями, Макфол достаточно откровенно эти настроения описывает.

Макфол скороговоркой повторяет хорошо известные моменты: администрация Байдена, в отличие от команды Дональда Трампа, привержена либеральным ценностям, контролю над вооружениями, стремится наладить отношения с союзниками и так далее. Не останавливаясь на этом подробно, автор текста формулирует несколько важных и далеко не очевидных для западного политического мышления тезисов.

Путинская Россия не так слаба, как это принято думать, пишет Макфол. Путин имеет ядерное оружие; его армия угрожает соседним государствам; он создал эффективную систему вмешательства во внутренние дела западных стран; у него есть немало сторонников в Европе и США, а экономика позволяет проводить агрессивную политику. При этом Путин – "идеологический лидер", руководствующийся антилиберальными, антидемократическими и антизападными установками. Он мнит себя вождем мировых консервативных сил, противостоящих либеральному Западу, особенно США, склонен к рискованным силовым решениям, даже если опасности превышают прибыль от возможного выигрыша. "Путин гораздо более ревизионистский лидер, чем его китайские партнеры, – считает Макфол. – Он видит себя воюющим с Соединёнными Штатами, их союзниками и многосторонними международными институтами… Путин более не стремится к сотрудничеству с Западом, даже к тому, чтобы занять респектабельную позицию в либеральном международном порядке. Скорее он хочет разрушить систему международных отношений, в которой лидирующее место занимают США". Это жесткий, но точный ответ тем в западном мире, кто надеется договориться с Москвой, призывает "понять Путина" и подумать о "новой Ялте". Найти общий язык с лидером, стремящимся уничтожить западный миропорядок, невозможно. Иметь с ним дело можно только с позиции силы.

Сочетание имеющихся в распоряжении Москвы военной силы, инструментов подрывной деятельности и идеологической устремленности делает путинскую Россию весьма опасной для Запада. Чтобы противостоять путинскому натиску, США должны создать надежную оборону от российских кибератак, нацеленных на разрушение инфраструктуры, государственных институтов и внедрение в массовое сознание. Необходимо обнародовать данные о финансовых активах Путина и его окружения за рубежом; разработать систему правил и норм, обеспечивающих транспарентность российской пропагандистской деятельности в США; сохранить и усилить режим санкций. НАТО должна быть укреплена и в военном, и в политическом отношениях. "Лучший способ сохранить мир в Европе – убедить Путина в том, что военная агрессия на страну – члена НАТО будет ему слишком дорого стоить", – пишет Макфол.

Эти, в общем, очевидные меры сдерживания России должны быть подкреплены усилением Украины. "Строительство процветающей и демократической Украины, находящейся в безопасности, является лучшим средством противодействия идеологической и военной агрессии России в Европе… Администрация Байдена должна увеличить объёмы военной, политической и экономической поддержки Украины с тем, чтобы помочь успеху ее застопорившихся реформ". Действительно, если будет осуществлен "план Маршалла" для Украины (а это вполне реально), занимающей ключевое стратегическое положение вблизи России, если будет обеспечена её военная безопасность, то экспансия путинской России станет невозможной.

Макфол поддерживает продление договора СНВ-3. Но последнее – отнюдь не подарок Путину и его генералам, поскольку этот договор выгоден не только России, но и Соединённым Штатам. Главное в другом: США должны будут попытаться вовлечь Россию в обсуждение ограничений нестратегического ядерного оружия, гиперзвуковых, космических и других новых боевых систем. Москва, скорее всего, откажется от такого рода ограничений, но тогда мир будет знать, кто виноват в новой гонке вооружений. Отказ же Москвы от ограничений в области тактического ядерного оружия и ракет, нацеленных на европейские столицы, подтолкнет США к развертыванию в Европе разрабатываемых сегодня новых систем средней дальности. В зоне их действия окажутся ключевые объекты путинского режима, командные центры, бункеры, в которых прячется президент России, и, даже страшно подумать, его дворец под Геленджиком.

Если вы не измените свою политику, то последствия для вас будут крайне неприятными

В России, Украине и много где ещё найдется немало людей, которые назовут стратегию, обрисованную Макфолом, слабой и половинчатой. Они требуют и будут требовать от Вашингтона прекращения всех контактов с Москвой, немедленного принятия самых жестких и болезненных санкций против путинского режима. Такие настроения и требования можно понять, но вряд ли можно реализовать, по крайней мере, в ближайшее время. Международная политика не похожа на кружок изящной словесности. Западным лидерам приходится иметь дело с персонажами, куда более одиозными, чем Путин. Контакты с ними часто используются для того, чтобы убедить собеседника понятными ему словами: если вы не измените свою политику, то последствия для вас будут крайне неприятными.

Последнее и, возможно, самое главное: история имеет свойство повторяться, и не всегда в виде фарса. Размышления Макфола показывают, что стратегия администрации Байдена в отношении России во многом воспроизводит логику американской политики времен холодной войны. Последняя сочетала в себе военное сдерживание; активное противоборство с коммунистической идеологией, в том числе противодействие советскому пропагандистскому проникновению; выборочный контроль над вооружениями. Сегодня к этому добавляется защита от кибератак, поддержка Украины и создание угрозы активам российской элиты в Европе и США. Чем кончилась холодная война, хорошо известно, а Россия сегодня существенно слабее Запада, чем СССР во второй половине прошлого века.

Юрий Федоров – военно-политический эксперт



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