Во Владивостоке после протестов завели дело о "перекрытии дорог"

Полиция Приморского края возбудила уголовное дело против участников акции в поддержку Алексея Навального, которые 23 января перекрыли часть улиц в центре Владивостока. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

Из-за этого, как утверждают в ведомстве, бригады скорой помощи не смогли вовремя попасть на четыре срочных вызова – в том числе , к девятимесячному ребёнку и двум тяжёлым больным с пневмонией. Машины скорой помощи простояли в пробках около трёх часов. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленной блокировке транспортных коммуникаций, создавшей угрозу жизни и здоровью граждан.

Наказание по этой статье предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов, принудительные работы до года или лишение свободы на год.

Как сообщили корреспонденту Сибирь.Реалии в приемной главного врача Станции скорой помощи Владивостока, руководство не дает комментариев без согласования с минздравом Приморского края. Там на звонки редакции не ответили.

Ранее Следственный Комитет возбудил два уголовных дела о применении насилия к представителям власти в ходе акции в поддержку Алексея Навального 23 января во Владивостоке.

Накануне в Москве завели дело из-за "перекрытия дорог и тротуаров" во время митинга на Пушкинской площади. Ранее четыре уголовных дела возбудил Следственный комитет по Москве. По данным ведомства, участники митинга нанесли телесные повреждения двум сотрудникам Росгвардии и одному полицейскому, ещё одного сотрудника полиции, как утверждается, сбили на машине в ответ на требование остановить автомобиль.

В Новосибирске возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу о применении насилия к сотруднику ДПС во время протестной акции. Ещё до начала акции Следственнй комитет возбудил уголовное дело о привлечении к участию в несогласованных публичных мероприятиях несовершеннолетних, а в Татарстане завели дело о призывах в соцсетях к массовым беспорядкам 23 января.

23 января акции с требованием освободить арестованного политика Алексея Навального состоялись более чем в 100 городах России. По оценке главы сети региональных штабов Навального Леонида Волкова, по всей стране в них приняли участие 250-300 тысяч человек. Самые масштабные протесты прошли в Петербурге и Москве, где на улицы вышли десятки тысяч человек. Они требовали освобождения Алексея Навального, а также в резкой форме выражали несогласие с правлением Владимира Путина и его политикой.

По данным "ОВД-Инфо" , на акциях протеста были задержаны 3666 человек, в том числе десятки журналистов. Это самый высокий показатель в современной истории протестов в России. Власти не приводят официальных цифр задержанных.