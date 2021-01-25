Западная забава? Как Николай Чудотворец поссорил Москву и Сараево

Член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич назвал неуместным и тревожным заявление Министерства иностранных дел России, в котором были поставлены под сомнение публикации, касающиеся подаренной Сергею Лаврову иконы, якобы вывезенной из Луганска. Скандал вокруг иконы Николая Чудотворца, как подозревают боснийские СМИ, присвоенной на территории Украины благодаря связям с пророссийским движением Донбасса, продолжается уже более месяца.

В заявлении российского МИД, опубликованном 15 января, статьи в изданиях Боснии и Герцеговины об иконе названы "медийным ажиотажем". "К сожалению, в очередной раз отмечаем, что некоторые средства массовой информации, следуя любимой западной "забаве" везде и во всем искать "руку Кремля", готовы использовать любой – в том числе максимально неуместный – повод для усиления антироссийской пропаганды", – говорится в этом сообщении.

Желько Комшич охарактеризовал эти слова как сигнал, "который не соответствует духу демократических стандартов и уважения к свободе СМИ". Политик подчеркнул, что газеты и журналы имеют право писать и расследовать любое событие, которым заинтересовалась мировая общественность, а также подчеркнул, что Босния и Герцеговина является демократическим государством, которое не откажется от свободы СМИ, несмотря на то что некоторые политики не любят публичности.

Позолоченную икону Николая Чудотворца VXIII века Лаврову подарил президент БиГ Милорад Додик во время визита главы российского МИДа в Боснию и Герцеговину в середине декабря прошлого года. На ее обратной стороне была обнаружена печать с текстом: "УССР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия". Что означает эта надпись, объяснила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко. "Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее. За период работы с 1926 до 1930 годы комиссия обнаружила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина", – заявила Фоменко. Ее комментарий распространила пресс-служба министерства.

В конце декабря Киев направил в Сараево запрос о том, каким образом в распоряжении властей страны оказался предмет культурного наследия Украины, незаконно вывезенный с территории, которая подконтрольна пророссийским сепаратистам. После этого Россия по дипломатическим каналам возвратила икону в Боснию и Герцеговину, при этом информация о ее принадлежности и путях ее попадания на Балканы была названа в МИД "бездоказательными спекуляциями".

В последнем сообщении российского МИДа, посвященном скандалу вокруг иконы, опубликована графика с красной печатью и словом fake, которой проштампованы статьи, появившиеся на нескольких сайтах Боснии и Герцеговины. В основном это публикации о том, каким образом икона могла из Луганска попасть в Сараево.

Основных версий высказывается две. Одна из них описана в расследовании, проведенное изданием Istraga, рассказавшим о связях Милорада Додика и православного олигарха Константина Малофеева, известного тем, что его структуры финансировали сепаратистские формирования в Крыму и Донбассе (за это против него были введены санкции ЕС и США).

В мае 2018 года Малофеев прибыл на частном самолете в аэропорт Бани-Луки, олигарх собирался, по данным издания, встретиться с Додиком, но ему было вручено уведомление о запрете на въезд в Боснию и Герцеговину. Впрочем, до этого Малофеев, известный коллекционер икон и Додик негласно встречались как минимум один раз - в 2014 году. Информация об этой секретной встрече просочилась в СМИ, вероятно, по инициативе самого Малофеева. По данным издания, российский олигарх приехал тогда в страну вместе с казачьим ансамблем, причем как минимум один человек из состава ансамбля, Николай Дьяконов, воевал в Донбассе в составе казачьего отряда. Журналисты также отметили, что в Донбассе на стороне пророссийских сил воевали и граждане Боснии и Герцоговины. Контакты между Додиком и Малофеевым и связанными с ним сепаратистами могли стать каналом, через который ценная икона из Луганска могла попасть в БиГ.

С именем Малофеева уже был связан скандал вокруг религиозного искусства и Украины. В 2015 году Малофеев отказался ввозить в Украину мощи святого Владимира. Святой Владимир тесно связан с историей Киева, а его мощи обнаружили во время раскопок Десятинной церкви в советское время и вывезли в Москву.

Другую версию того, как икона Николая Чудотворца могла попасть в Боснию и Герцеговину, опубликовало издание jutarnij.hr. Журналисты ссылаются на сообщение, распространенное депутатом парламента Республики Сербской (государственного образования на территории Боснии, с преимущественно сербским населением) от Сербской демократической партии Небойше Вукановичем. Якобы икону подарил Додику Душко Вукотич – глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской 29 мая 2018 года. Эту информацию передал Вукановичу Драган Савич, ранее также возглавлявший упомянутую ветеранскую организацию. Подтвердить это из других источников изданию не удалось, однако известно, что в 2016 году Вукотич как глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской принимал участие в заседании международного союза "Наследники победы". Эта организация активна как в Республике Сербской, так и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а в заседании участвовали и представители непризнанной "ДНР". Вот, например, фотография, сделанная во время этого мероприятия:

Президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик сделал уже делал несколько заявлений, касающихся дальнейшей судьбы возвращенной Россией иконы Николая Чудотворца. 5 января он заявил, что вернет ценное произведение религиозного искусства не Украине, а неназванной семье в Республике Сербской, которая якобы пожелала, чтобы икона была подарена Лаврову. 15 января Додик созвал пресс-конференцию, на которой выдвинул Украине ультиматум, требуя доказать, что икона была украдена, включая информацию "о способе ее отчуждения, времени, месте и ее владельце". "Доказывать должен тот, кто что-то заявляет, а не тот, кто что-то опровергает", – заявил Милорад Додик. Киев после формирования на части территории Донбасса пророссийских республик не контролирует Луганск, где икона находилась. Додик винит Киев в том, что якобы икона не находилась в списке разыскиваемых объектов культурного наследия.

Милорад Додик сам пока никак не подтвердил принадлежность иконы "одной семье в Баня-Луке". Один из телеканалов Республики Сербской BN Televizija выдвинул еще одну версию: икона якобы ранее принадлежала одному из владельцев литовского UKIO Bank, который был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности в 2013 году из-за банкротства. После этого икона якобы находилась на хранении в Bank Srpska. Но как она вообще могла туда попасть и почему вдруг оказалась у президента Милорада Додика, снова неясно.

Генеральная прокуратура Украины на днях инициировала расследование, "касающееся фактов незаконного вывоза" иконы, подаренной президентом Боснии и Герцеговины министру иностранных дел России. Сообщается, что к расследованию был подключен Интерпол. Возвращения иконы Украине потребовал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что планируют направить запросы в Государственный архив Одесской области, Одесский археологический музей, Национальный музей истории Украины и другие музейные учреждения, чтобы получить как материалы о деятельности Одесской краевой комиссии, так и информацию об учтенных ею культурных ценностях. Эта информация, как ожидается, будет впоследствии передана в Боснию и Герцеговину.

Обе страны являются государствами – участниками Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Этот документ был подписан 14 ноября 1970 года. В соответствии со статьей 7 документа, государства-участники обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музеев или религиозных и светских исторических достопримечательностей, а также по требованию другого государства-участника принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности.

Глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович пообещала, что будет добиваться возвращения иконы Украине после получения соответствующего запроса. Прокуратура в Сараево возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.