И "Росатом", и "Лукойл". Почему Россия спонсирует чешских политиков

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш анонсировал проведение заседания, касающегося достройки электростанции "Дукованы". На нем будет принято решение о допуске к тендеру Китая и России.

Ключевым министерством, которое разрабатывает условия тендера, является министерство промышленности и торговли Чехии, а возглавляющий его Карел Гавличек (он одновременно занимает и пост вице-премьера чешского правительства) является патроном кругосветной экспедиции, которую частично финансирует госкорпорация "Росатом".

Парламентское заседание состоится, вероятнее всего, 27 января. По словам Гавличека, все документы для проведения тендера его министерство подготовило и остается лишь утвердить, кто будет допущен к участию в нем. Рассматриваются три варианта: что все заинтересованные компании смогут подать заявки, даже из тех стран, которые потенциально представляют угрозу национальной безопасности страны; что будут допущены только компании из Южной Кореи (Korea Hydro & Nuclear Power), США (Westinghouse) и Франции (EDF), а китайские и российские в тендере участвовать не смогут; что Китай и Россия к тендеру будут допущены только как поставщики, а не главные участники (в данном случае речь может идти о консорциуме при участии компаний из нескольких стран).

Спешка с утверждением параметров тендера удивляет. Перед новогодними каникулами премьер-министр Чехии Андрей Бабиш говорил, что решение об условиях достройки АЭС "Дукованы" будет принимать следующее правительство (парламентские выборы в Чехии запланированы на октябрь 2021 года). Более того, именно с заинтересованностью в тендере России многие аналитики связывали поездку в Москву в разгар пандемии коронавируса Мартина Неедлы, внештатного советника президента Чехии Милоша Земана, притом что встречи на уровне премьер-министров двух стран не происходили более 10 лет.

Российская госкорпорация "Росатом" считается сильным конкурентом претендентам на достройку АЭС из других стран. Дело в том, что "Темелин" построен по советскому проекту, здесь электроэнергию получают благодаря водо-водяным ядерным реакторам. Одним из условий тендера является опыт эксплуатации водо-водяных реакторов либо опыт их строительства, а из всех претендентов к настоящему времени только "Росатом" имеет опыт и того, и другого.

При этом вице-премьер Карел Гавличек является патроном кругосветного путешествия на автомобиле "Татра", устроенного несколькими чешскими любителями, а один из его спонсоров – госкорпорация "Росатом". Именно это министерство было названо советником президента России Юрием Ушаковым вторым функционирующим каналом общения Москвы и Праги после канцелярии Милоша Земана, и именно это министерство разрабатывает параметры тендера на достройку АЭС "Дукованы".

– По-моему, это является конфликтом интересов. С одной стороны, министерство промышленности и торговли ведет такой тендер, в котором будет участвовать "Росатом", с другой стороны, то же самое министерство является одним из спонсоров, как и "Росатом", экспедиции вокруг света. Это конфликт интересов, с этической и моральной точки зрения этого не должно было произойти. В то же время я думаю, что вице-премьер в данном случае искренен, когда говорит, что он об этом не знал, что он сам в этом проблемы не видит. Потому что такие вещи, конечно, подготавливают чиновники на низшем уровне, а он просто подписывает и берет на себя потом всю ответственность. Но это, конечно, не снимает с него ответственности за то нарушение, конфликт интересов, о котором я сказал раньше, – рассказывает Давид Стулик, аналитик неправительственной организации Kremlin Watch, которая занимается мониторингом и анализом активных действий российского бизнеса и политики в странах Европейского союза.

Несмотря на то что Карел Гавличек обвинения в конфликте интересов отрицает, есть фотографии, на которых он осматривает грузовик перед отправкой в путь – а логотипы спонсоров размещены на его корпусе. Гавличек присутствовал и на пресс-конференции участников экспедиции, у которых на одежде был логотип российской госкорпорации. Участие министерства в этой поездке Гавличек объясняет тем, что она пропагандирует чешскую промышленность, министерство не выделяло на нее средства, а лишь помогало с логистикой и переговорами с различными ведомствами.

Один из участников кругосветного путешествия в интервью чешскому изданию Deník N рассказал, что при оформлении документов обращался в "Росатом", однако там ему не помогли. При этом маршрут "Татры" с участниками экспедиции по России не вызывает сомнений в их связи с российскими спонсорами и государством: участники посетили несколько памятников и музеев, напоминающих о триумфах Красной армии во время Второй мировой войны. Одним из результатов этих визитов стал такой пост на страницах экспедиции в соцсетях:

"Сегодня мы два часа слушали истории, связанные с самой длительной блокадой в истории, блокаде Ленинграда… до начала блокады население города было 3,5 миллионов человек, а после – 600 тысяч… по разным данным, во время блокады умерло в три раза больше людей, чем в Освенциме".

Современные историки называют число жертв блокады около миллиона человек, в то время как в Государственном музее "Аушвиц-Биркенау" приводят цифру в 1,4 миллиона погибших в этом концентрационном лагере.

Частью путешествия "Татра вокруг света – 2" по России было и посещение филиалов "Росатома" и завода по производству ядерного топлива в Новосибирске. Это было условием подписания договора о спонсорстве "Росатома", как рассказал один из его участников Петр Голечек.

Завод "Татра" после прихода к власти в Чехословакии коммунистов был национализирован и перепрофилирован для производства крупных грузовых автомобилей в основном для нужд армии: в то время обострились отношения западных стран и социалистического блока в ходе холодной войны. С тех пор основным стало производство крупных грузовых автомобилей. Впервые "Татра" отправилась в кругосветное путешествие в 1987 году, вернувшись в Прагу через почти три года. Нынешняя экспедиция уже вторая по счету. Среди ее спонсоров – не только "Росатом", но и чешский филиал российского информационного агентства Sputnik, а также ряд местных русскоязычных СМИ, зависимых от рекламных бюджетов российских компаний в Чехии. Одновременно партнером кругосветного путешествия "Татра вокруг света – 2" является и проект чешского министерства промышленности и торговли The Country for the Future, призванный в том числе опекать инвесторов, которые вкладывают средства в Чехию.

"Росатом" заинтересован в тендере не только потому, что речь идет об АЭС "Дукованы". Чешское государство, которое финансирует проект, в перспективе рассматривает возможность возведения еще двух блоков на АЭС "Темелин" (тендер был ранее отменен правительством, однако не исключено, что он будет объявлен повторно), а также о расширении мощностей на словацкой АЭС "Богунице", которая подписала соответствующее соглашение с чешской компанией "Чешские электрозаводы" (ČEZ).

– "Росатом", конечно, не исключение, и другие участники этого предполагаемого тендера на расширение атомной станции в Дукованах занимаются похожими, назовем их лоббистскими или пиар-акциями, выступают с разными благотворительными инициативами, – говорит Давид Стулик. – Сегодня в мире строится не так уж много АЭС, и это, конечно, очень хороший бизнес, на котором можно заработать большие деньги. Правда, у "Росатома" при этом есть геополитическая составляющая. Если бы теоретически эта компания выиграла тендер, то Чехия на несколько десятилетий вперед была бы зависима от российских технологий. АЭС в Чехии генерируют до 40 процентов всей электроэнергии, ожидается, что потребление будет расти, а некоторые угольные электростанции будут выходить из строя. И доля атомной энергии будет увеличиваться тоже. Если она будет зависеть от российских технологий, от российских поставок топлива, то, конечно, в геополитическом плане Чехия становится очень зависимой от страны, которую Чехия не может считать сегодня очень дружественной.

– Эта зависимость может оказать влияние, например, на политику?

– Это вопрос стратегический, и надо очень тщательно рассматривать всех участников тендера. Чешские спецслужбы, министерство внутренних дел и министерство иностранных дел из-за стратегических и геополитических опасений рекомендовали министерству промышленности и торговли, а также ČEZ исключить участников из России и из Китая, то есть из тех стран, которые не являются Чехии дружественными, которые представляют собой большой геополитический риск увеличения зависимости, а также риск для энергобезопасности Чехии в будущем.

– Если говорить шире, российские компании с государственным бэкграундом оказывают на чешскую экономику влияние?

– Мы недавно делали обзор российского бизнеса в Чехии, и тут интерес российских компаний, в том числе тех, в которых есть государственная доля, касается двух секторов. Первый – это энергетика, и второй – банковская сфера. Конечно, надо смотреть, с какими намерениями российские инвесторы приходят в Чехию, куда они вкладывают деньги, в какие отрасли, в какие компании. Потому что мы знаем, что компании с государственной долей в России тоже являются инструментом геополитического влияния. Они очень в этом смысле похожи на китайские компании. Они приходят сюда не только заработать деньги или развивать свой бизнес. В этом плане, конечно, не только Чехия, но, я бы сказал, даже весь западный мир очень тщательно проверяет российские и китайские инвестиции в стратегические секторы экономики.

– Вы упомянули банковский сектор. Не могли бы вы привести конкретные примеры, что говорится о нем в докладе?

– Мы поняли, например, как работал Первый чешско-российский банк. Он попал в проблемное положение, и Чешский национальный банк отнял у него лицензию. Через этот банк шли очень подозрительные транзакции, в том числе, например, шло финансирование крайне правой политической партии во Франции – "Национального фронта" госпожи Ле Пен. В последнее время, например, есть проблемы у Expobank CZ, который также имеет российского собственника, потому что этот банк не вел отчетность, которую предписывает чешское законодательство в области борьбы с отмыванием денег. Возникло много вопросов к крупным транзакциям, в том числе российских компаний через Чехию или в Чехию. Не были четко определены собственники счетов, куда перечисляли эти деньги и тех счетов, с которых они перечислялись. Чешский банковский сектор таким образом использовался российскими банками и, наверное, используется до сих пор как один из потоков отмывания денег. Поэтому мы видим в последнее время усиление контроля со стороны регулирующих органов, Чешского национального банка и других учреждений, которые накладывают штрафы на подобные российские банки, или просто, как я сказал раньше, у них отбирают банковские лицензии.

– А вот что касается энергетики, речь идет о влиянии только лишь тендера на достройку АЭС "Дукованы"?

– Конечно, газовая отрасль – поставки газа через "Северный поток". Из Германии в Чехию проведен один газопровод и строится второй. Поэтому в газовой сфере тоже есть определенные интересы российских компаний. "Газпром" основал в Чехии ряд дочерних компаний. Мы знаем, что несколько российских инвесторов, в том числе речь идет о компаниях с государственной долей, вкладывали средства в чешские предприятия, которые производят технологии для атомных станций. В этом мы видим попытку получить такой аргумент во время тендера: мы подключим к расширению этой атомной станции чешские компании, то есть создадим новые рабочие места, дадим работу чешским рабочим. При этом чешские компании находятся в руках российских инвесторов.

– Если вернуться к началу нашего разговора, насколько чешские политики подвержены непрямому влиянию со стороны российских инвесторов, которые, как вы говорили, вкладывают в чешскую экономику довольно крупные средства?

– Есть несколько ярких примеров, где эта связь видна. Например, что касается бывшего чешского президента Вацлава Клауса. Он написал книгу, в которой ставил под сомнение климатические изменения, а одним из спонсоров ее публикации была российская компания "Лукойл". Господин Клаус и его наследник, нынешний президент Земан, очень часто используют почти идентичный нарратив касательно, например, событий в Восточной Европе, в Украине, в других странах Восточного партнерства. Здесь связь довольно четко прослеживается, и я бы даже сказал, что часто это сознательное сотрудничество, так как эти политики, бывший и нынешний президенты Чехии, ходят на ежегодные приемы в российское посольство по случаю Дня Победы. Одновременно есть ряд менее очевидных ситуаций, когда политики до конца не понимают последствий того, с кем они имеют отношения. Вот именно такая ситуация, мне кажется, произошла с министром Карелом Гавличеком. Это ошибка и недоработка чешских компаний и государственных учреждений, потому что они не проверяют, с кем имеют дело, не стараются, например, найти окончательного собственника фирмы или рекламного агентства, организующего ту или иную пиар-кампанию. И возникают скандалы, подобные тем, которые я назвал конфликтом интересов.

– А что касается парламента и парламентских партий?

– Российское государство через свои госструктуры по всей Европе и по всему миру работает с крайними политическими движениями. В Чехии речь идет о двух парламентских партиях – крайне левые, то есть коммунисты, и крайне правая Партия прямой демократии. В их случае можно наблюдать большое совпадение нарративов, которые можно услышать от их представителей, с тем, что говорит официальный Кремль, российская пропаганда. В основном это касается опять же Украины. Чаще всего это вопрос санкций, которые Евросоюз наложил на Россию. Эти партии постоянно ставят их под сомнение, постоянно призывают санкции отменить, говорят о том, что они неэффективны. Далее речь идет об участии политиков в поездках в аннексированный Крым или в оккупированный Донбасс. Таким образом они стараются легитимизировать агрессивную внешнюю политику России. Они часто критикуют ЕС и НАТО. А вот недавний пример: чешские коммунисты выдвинули правительству Андрея Бабиша условие, при котором они согласны голосовать за утверждение бюджета – чешская армия недополучит 10 миллиардов крон. А это является одним из обязательств страны перед НАТО. Они этого добились, то есть Чехия может не выполнить свои обязательства перед НАТО, что касается финансирования армии, именно из-за давления Коммунистической партии.

– А премьер-министр отдает себе отчет, если он принял такое решение, что это ставит под угрозу союзнические отношения и что это может быть влиянием России?

– Да. И это снова политическая дилемма. Конечно, он себе прекрасно отдает отчет в этом, но тут на кону другие интересы. Нужно было принять бюджет, принять его было невозможно без поддержки коммунистов. При этом нашли какие-то лазейки, что средства переведут в резервный фонд, из которого в первой половине 2021 года эти 10 миллиардов крон опять вернут на счета армии. То есть премьер-министр последствия осознает, но он уязвим, потому что правительство не имеет большинства в парламенте, а во время рассмотрения таких ключевых вопросов, какими являются вопросы госбюджета, именно от крайних партий, в данном случае от коммунистов, зависит принятие решения, – говорит аналитик неправительственной организации Kremlin Watch Давид Стулик.