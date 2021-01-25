Навальный, Путин и экономика. Цена политических рисков

Как на благосостоянии граждан России скажется арест Навального, в какую сумму обошлись россиянам политические игры с участием "Газпрома" (а окружение Путина не осталось обиженным), почему подорожают макароны и не только они? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

В субботу, 23 января, по всей стране прошли массовые несанкционированные политические акции протеста, поводом для которых стал арест оппозиционного политика Алексея Навального. Масштаб происходящего, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, превосходил всё, с чем приходилось сталкиваться властям за последние 20 лет, и заставил вспомнить о протестах конца 80-х – начала 90-х годов. Косвенно такую оценку подтверждает и антирекорд по числу задержаний. По информации "ОВД-Инфо", в автозаках успело оказаться более 3 тысяч протестующих: почти 1400 в Москве, более 500 в Петербурге, почти по 100 человек – в Новосибирске, Казани, Воронеже и Нижнем Новгороде.

Полная видеоверсия программы:

Следующую акцию соратники Алексея Навального анонсировали на 31 января. И можно не сомневаться, что всю неделю власти будут предпринимать удвоенные усилия, направленные на то, чтобы снизить количество участников. В ход, как и на прошлой неделе, пойдут блокировки постов и аккаунтов в соцсетях, попытки шантажа и запугивания студентов в высших учебных заведениях, превентивные аресты по административным и уголовным статьям и массовая истерия в официальной прессе и у популярных, но жадных до денег блогеров.

Все это будет попранием гражданских прав и вызовет ответную реакцию даже у тех, кто к самому Алексею Навальному относится скептически, но с нарушением собственных свобод готов мириться лишь до определенного предела. Поэтому возможно, что 30 января людей на улицы российских городов выйдет еще больше, а потасовки с полицией будут более частыми и ожесточенными.

Падение было вызвано именно арестом Навального, поскольку абсолютное большинство других фондовых индексов в мире выросли

А теперь поговорим об экономических последствиях ареста Алексея Навального, которые уже сейчас вполне можно оценить. За рабочую неделю, которая прошла после препровождения оппозиционного политика в одиночную камеру в "Матросской тишине", индекс РТС потерял около 5 процентов. И если учесть массовый переток денег россиян из банков на фондовый рынок, удар пришелся по миллионам российских мелких инвесторов. Причем падение было вызвано именно арестом Навального, поскольку абсолютное большинство других фондовых индексов в мире за ту же неделю выросли.

Для тех, чьи деньги с фондовым рынком никак не связаны, тоже неделя была плохой. Доллар подорожал примерно на два рубля, евро – почти на два с половиной. Стоит напомнить, что сейчас девальвация рубля – главный источник роста цен в России.

В понедельник рубль и акции российских эмитентов на открытии торгов попытались было "поднять голову" и вырасти после оптимистичного завершения торгов в Азии. Но оптимизм длился менее часа.

Причина того, что российский фондовый рынок привычно оказался "хуже всех", а рублю не помогают относительно высокие процентные ставки, которые вынужден держать Банк России для хоть какого-нибудь заманивания иностранных инвесторов в российские долговые бумаги, проста. Резко выросли санкционные риски.

После жестких разгонов мирных акций протеста у сторонников новых ограничительных мер в отношении России появятся дополнительные аргументы

Первыми на арест Алексея Навального отреагировали страны Балтии, которые выступили с совместным заявлением, где призвали Евросоюз оперативно рассмотреть вопрос о введении новых санкций против России. Потом прозвучали резкие заявления со стороны ряда европейских и американских чиновников и политиков. Уже ближе к концу рабочей недели Европарламент принял резолюцию, в которой призвал государства-участники ЕС пересмотреть подход к России и рассмотреть возможность отказа от таких проектов, как "Северный поток – 2". Можно не сомневаться, что после жестких разгонов мирных акций протеста в российских городах у сторонников новых ограничительных мер в отношении России появятся дополнительные аргументы.

За 20 лет пребывания у власти Владимира Путина в России сформировалось несколько так называемых "системообразующих" компаний и банков с государственным участием, на которых и держится вся остальная экономика. Все они контролируются либо друзьями, либо доверенными лицами президента, хотя их роль и функции все-таки несколько различаются. Например, "Роснефть" нередко использует Путина в качестве проводника своей внешнеэкономической политики и инструмента реализации долгосрочной стратегии. За примером далеко ходить не надо, достаточно вспомнить развязанную Россией весной прошлого года "нефтяную войну", главным вдохновителем и идеологом которой стал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

А вот "Газпром" во главе с Алексеем Миллером, напротив, регулярно выступает инструментом, помогающим выстраивать Владимиру Путину отношения с близкими и далекими соседями, исходя из его – Путина – представлений об идеальном мироустройстве. Получается, откровенно говоря, не очень, но факт остается фактом: рассматривать те или иные действия "Газпрома" с точки зрения экономической целесообразности, как правило, бессмысленно.

Самое неприятное заключается в том, что трубы на дне Балтийского моря практически уложены, деньги освоены

В полной мере это относится и к газопроводу "Северный поток–2", вокруг которого в последнее время ломается столько копий и для которого арест Алексея Навального может стать фатальным. Проект с самого начала был политическим, а его завершение должно было окончательно лишить Украину транзита российского газа. Самое неприятное заключается в том, что трубы на дне Балтийского моря практически уложены, деньги освоены и до вожделенной цели, кажется, рукой подать. Но нет, окончание проекта, как минимум, снова откладывается.

Впрочем, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин, который разбирается в вопросе куда лучше, чем я, настроен гораздо более категорично:

На подрядах неплохо заработали "друзья Путина"

Итак, что мы имеем в "сухом остатке". Сотня миллиардов долларов с высокой долей вероятности пошла псу под хвост, но никто не в обиде. Трубы в землю закопаны (точнее в воду утоплены), металлурги свое получили. На подрядах неплохо заработали "друзья Путина". "Газпром", который под реализацию своей инвестиционной программы регулярно получал налоговые льготы и послабления в части выплаты дивидендов, тоже жить будет. Пострадал российский бюджет и другие налогоплательщики, которые должны были покрывать недополученные в результате всей этой феерии доходы государства.

Фамилию Путин я сегодня помянул неоднократно, и все всуе. А человек, между тем, важным делом занят – страной управляет. Вот, например, в четверг 21 января он собрал на видеоконференцию министров во главе с их предводителем – главой кабинета Михаилом Мишустиным – и провел совещание по экономическим вопросам. И выяснилось, что президент по-прежнему пристально следит за ценами на продовольствие в российских магазинах.

Мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным и заметным

– Немного, к сожалению, ускорилась инфляция. Она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9 процента. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно – на 6,7 процента. И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным и заметным. В том числе, из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов, конечно. Мы с вами это обсуждали, как я уже сказал, на одном из совещаний. Договорились внимательно отслеживать ситуацию и держать ее под контролем. Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть ее с учетом итогов января, – заявил президент.

Перспектива членов правительства явно не обрадовала. Многие из них до сих пор в себя приходят после декабрьской "нахлобучки". Ее результатом стало установление предельных цен в рознице на сахар и подсолнечное масло, а также возникший в некоторых розничных сетях дефицит этого самого масла.

Из-за роста цен на внешнем рынке производители не готовы расставаться с выращенным зерном

Теперь правительство, будучи заранее предупрежденным, решило действовать превентивно. Мишустин тут же предложил выделить российским мукомолам четыре с половиной миллиарда рублей, а его подчиненные с азартом принялись искать мукомолов посговорчивее, с которыми приятно было бы освоить пусть не "круглую", но все-равно очень приятную сумму. Министерство сельского хозяйства пошло дальше и предложил установить предельные цены еще и на яйца с макаронами.

С макаронами, кстати, получилась любопытная история. Еще в начале весны, когда правительство ввело ограничения на экспорт зерновых, я говорил, что это может дестабилизировать мировой рынок зерна – Россия как-никак является крупнейшим поставщиком зерна на мировой рынок. Так и получилось. Теперь из-за роста цен на внешнем рынке производители не готовы расставаться с выращенным зерном по внутренним ценам, предпочитая дождаться отмены ограничений.

О том же, почему выросли цены на макароны, рассказывает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский:

Скажу больше. Поскольку зерно используется не только для производства макарон, но и для откорма скота и птицы, ждать роста цен на говядину и курятину осталось недолго. Налицо пример глупости и некомпетентности, которые очевидны каждому первокурснику любого экономического факультета. А помноженные на систему управления, по эффективности сопоставимую с той, что существовала во времена Ивана Грозного, они и вовсе дают гремучую смесь. И ничего, прокатывает. Что лишний раз доказывает: Россия очень богатая страна, если способна достаточно долго выдерживать Путина и его окружение.

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