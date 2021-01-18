Кто деньги раздает, а кто травит ядом. Экономики Байдена и Путина

Чем чреват запрет на трансграничные операции "ЮMoney", сколько долларов потребуется на выполнение экономической программы Джо Байдена и что про нее думают ведущие российские министры и экономисты? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

В воскресенье, 17 января, в Москву из Германии вернулся Алексей Навальный. Его сторонники собирались встретить его в аэропорту Внуково – именно туда должен был прилететь самолет авиакомпании "Победа" из Берлина. Задержания начались еще накануне и продолжились в аэропорту. Когда же стало очевидно, что "зачистить" аэропорт не получится, то борт с Навальным перенаправили в Шереметьево.

Полная видеоверсия программы:

Федеральная служба исполнения наказаний еще за несколько дней до прилета политика заявила, что собирается его задержать. А все потому, что с 29 декабря Навального в России объявили в розыск. Причина – он несколько раз не явился отметиться, как то предписано правилами в отношении условно осужденных граждан. На паспортном контроле Навальный был задержан и в понедельник, 18 января, был арестован на 30 суток.

После этих событий в первый рабочий день недели российский рынок открылся незначительным падением. Рубль немного – на 25–30 копеек – подешевел к доллару и евро, фондовые индексы потеряли порядка половины процента.

За первые две недели торгов этого года акции TCS Group взлетели в цене на треть

Раз уж речь зашла о российском фондовом рынке, невозможно не упомянуть о том, что происходит с акциями TCS Group. Это компания, в состав которой входит банк "Тинькофф". За первые две недели торгов этого года ее акции взлетели в цене на треть. Торгующиеся на Московской бирже депозитарные расписки завершили прошлый год в районе своего исторического максимума – на отметке чуть ниже 2500 рублей. А в минувшую пятницу их цена установила новый рекорд – 3384 рубля с копейками.

Началось это ралли после того, как 7 января основатель и до недавнего времени основной владелец компании Олег Тиньков снизил свою долю голосующих акций с 84 до 35 процентов. Я далек от того, чтобы умалять заслуги Тинькова в создании инновационного финтеха, который буквально за несколько лет вырвался в число лидеров российского банковского рынка. Но и прошлогодний срыв сделки по продаже Тинькофф Банка Яндексу, которая в какой-то момент уже казалась делом решенным, – это целиком и полностью "заслуга" Тинькова.

Отсюда и реакция рынка. После того как, мягко говоря, эксцентричный и склонный к проявлению эмоций (а оттого не очень предсказуемый) руководитель лишился своей абсолютной власти в компании, ее акции и взлетели на треть. Это, пусть косвенный, но ответ на регулярно возникающий вопрос о том, какую роль сейчас играет в России Владимир Путин и что ждет страну после его ухода.

Эта система активно применяется для борьбы с политическими оппонентами Кремля

Я не случайно начал с Алексея Навального и его сторонников. Можно спорить о том, какую роль сыграло желание российских властей любыми средствами устранить малейшую угрозу правящему режиму в создании системы тотального контроля над всеми финансовыми операциями российских граждан и бизнеса. Но в том, что эта система активно применяется для борьбы с политическими оппонентами Кремля, сомневаться не приходится. Все последние годы власти последовательно пытались лишить оппозицию источников финансирования, а самих оппозиционеров – средств к существованию.

Для этого законодательство и правоприменительная практика подгонялись под собственные нужды нынешнего режима. Характерный пример – криптовалюты. До того, как Фонд борьбы с коррупцией начал принимать пожертвования в биткоинах, у российского регулятора к криптовалютам было настороженно-заинтересованное отношение. Очень уж хотелось воспользоваться теми возможностями, которые дают децентрализованные системы для обхода международных санкций и ограничений. Криминализация криптовалют в России началась после так называемого "дела ФБК", и в последнее время Банк России пытается возвести непреодолимую стену между биткоином и россиянами. Еще один кирпич в этой стене появился на прошлой неделе.

13 января Банк России запретил принадлежащей Сбербанку платежной системе "ЮMoney" (раньше она называлась "Яндекс.Деньги") совершать переводы на счета иностранных компаний и обратно. В результате пользователей интернет-кошельков отрезали не только от криптобирж, но и от популярных игровых сервисов и иностранных интернет-магазинов. Например, AliExpress – а его услугами пользуются больше полутора миллионов россиян. Конечно, товары на AliExpress можно оплатить и обычной банковской картой. Правда, это менее безопасно, чем пользоваться интернет-кошельком, на котором мало кто хранит большие суммы денег. А вот покупать или продавать криптовалюты в России стало чуть сложнее.

Что для этого нужно и чем это чревато, разбиралась Алена Вершинина:

Впрочем, пока биткоин и другие криптовалюты для абсолютного большинства россиян существуют в какой-то параллельной реальности. Чего не скажешь о долларе. А состояние американской валюты, ее покупательная способность и резервный статус зависят от того, что происходит в США.

Страсти, которые вспыхнули в Соединенных Штатах после неожиданно успешного – даже для самих участников – штурма Капитолия сторонниками пока еще действующего президента Дональда Трампа, на прошлой неделе несколько поутихли.

Как бы там ни было, но избранный президент США Джо Байден должен официально вступить в должность уже в среду, 20 января. А в минувший четверг, 14 января, он обнародовал свой план первоочередных мер по борьбе с эпидемией коронавируса и ее экономическими последствиями. Стоимость программы составляет 1 триллион 900 миллиардов долларов. Из них непосредственно на борьбу с эпидемией в США планируется потратить 400 миллиардов долларов. Эти средства пойдут на организацию массового тестирования и вакцинации населения страны.

Триллион долларов планируют направить на помощь непосредственно американским гражданам. Если последний пакет, из-за которого Трамп бился с Конгрессом в течение нескольких месяцев, предполагал рассылку всем американцам чеков на сумму в 600 долларов, то новые меры увеличат эту сумму до 2 тысяч долларов. Минимальную почасовую оплату новая администрация хочет поднять до 15 долларов.

Законодатели программу Байдена примут без лишних проволочек

Оставшиеся полтриллиона Байден предлагает направить властям штатов и муниципалитетов, чтобы покрыть бюджетные дефициты, а также простимулировать бизнес, пострадавший от кризиса. Лидеры демократического большинства как в Палате представителей, так и в Сенате этот план уже одобрили и пообещали, что законодатели программу Байдена примут без лишних проволочек.

Оценить антикризисный план Байдена мы попросили известных российских экономистов, которые последние годы сами живут в США, Сергея Алексашенко и Константина Сонина:

В отличие от Сергея Алексашенко его коллега Константин Сонин не считает прямые выплаты американцам избыточной мерой и обращает внимание на последние статистические данные, которые не вполне оправдывают ожидания:

Несмотря на небольшие разногласия, и Сонин, и Алексашенко сходятся в одном: никаких негативных последствий от нового пакета мер ждать не стоит. И это, по всей видимости, действительно новая экономическая реальность, которая незаметно наступила за последние десять лет и которая во всей своей полноте проявилась в прошлом году. Никого уже не смущает и не удивляет способность пусть даже самого влиятельного человека в мире – американского президента – достать "из рукава" без малого 2 триллиона долларов и раздать большую часть этой суммы всем американцам поровну. Безо всяких негативных последствий для доллара или американской экономики.

В ближайшие десятилетия позициям доллара в качестве мировой резервной валюты ничто не угрожает

Если исходить из политической целесообразности, я склонен скорее согласиться с Константином Сониным. Лишним не будет. В конце концов, каждый работает с оппозиционерами по-своему. Кто-то деньги раздает, кто-то боевыми отравляющими веществами травит. И как по мне, раздача денег лучше. Что же до последствий, то они неоднозначны. Даже глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, который на Гайдаровском форуме рассказывал декану экономического факультета МГУ Александру Аузану о том, как США уступают свое экономическое лидерство Китаю, считает, что в ближайшие десятилетия позициям доллара в качестве мировой резервной валюты ничто не угрожает:

"Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать еще долго. Не менее 30–40–50 лет она будет оставаться основной. Китайская валюта не станет пока основной резервной валютой, потому что Китай пока не обеспечивает свободу движения капитала в свою страну", ­– завил Кудрин.

Я искренне завидую смелости Алексея Кудрина. Он в нынешних обстоятельствах отваживается делать прогнозы на десятилетия вперед. Мне лично более вероятным представляется сценарий, при котором само понятие "резервная валюта" уже через 10–15 лет перестанет существовать. А ведь кризис, о темпах выхода из которого спорят экономисты, еще толком и не начинался.

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