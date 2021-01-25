Путин о "дворце Путина": показанное в фильме мне не принадлежит

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о дворце под Геленджиком. На встрече со студентами Путин ответил на вопрос о расследовании. "Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой… такой информации. Но листал видеоподборки, которые принесли помощники. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ко-гда", – сказал Путин. Само расследование он назвал "компиляцией".

19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. Расследование опубликовано спустя сутки после того, как суд в Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. Расследование было сделано до задержания Навального. Оно включает в себя документальный фильм продолжительностью почти 2 часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.

Так называемый "Дворец Путина", он же резиденция на мысе Идокопас, был сооружён в 2005–2010 годах на Черноморском побережье неподалёку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников.

ФБК оценил стоимость строительства дворца в 100 млрд рублей и показал интерьеры здания. Как утверждается в расследовании, "один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца" предоставил в распоряжение ФБК детальный архитектурный план этого объекта. Всего во дворце десятки комнат, в том числе "комнаты для персонала – врачей, управляющих, поваров, гардеробные для официантов, мясо-рыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц".

В ФБК делают вывод, что Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а построен дворец и инфраструктура были за счёт коррупционных схем.

Московская компания ООО "Аэрокомплекс", которая занимается оснащением аэропортов наземным оборудованием, на своём сайте утверждает, что оказывала услуги, в частности, на вертолётных площадках резиденций президента России "Бочаров ручей", "Ново-Огарёво" и "Прасковеевка". Издание "Открытые медиа", которое обнаружило это, отмечает, что тем самым компания "Аэрокомплекс" "нечаянно подтвердила" информацию из расследования Алексея Навального и ФБК о том, что президент Владимир Путин имеет отношение к объекту под Геленджиком (в расследовании он назван "дворцом Путина").

17 января Навальный вернулся из Германии, где лечился после отравления, в организации которого он обвиняет российские власти. Его задержали в аэропорту и отправили в СИЗО до рассмотрения вопроса о замене ему условного срока на реальный по уголовному делу.