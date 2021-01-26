Суд продлил арест обвиняемому в госизмене физику Александру Луканину

Лефортовский суд Москвы до 29 апреля продлил арест томскому физику Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене. Об этомсообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Луканин был арестован в Томске 1 октября и с тех пор находится под стражей. В течение нескольких дней после задержания и ареста местонахождение ученого было неизвестно ни его семье, ни защите, ни журналистам. Позднее члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы нашли его в московском СИЗО "Лефортово". Адвокаты, которых пригласили близкие Луканина, не могут встретиться с ним до сих пор.

65-летнему томскому физику Александру Луканину вменяют передачу Китаю неких засекреченных данных, "связанных с альтернативными источниками питания". После выхода на пенсию Луканин преподавал в Шэньянском университете в Китае.