Песков: Кремль не имеет права назвать владельцев "дворца Путина"

Кремль настаивает на том, что дворец на мысе Идокапас под Геленджиком не принадлежит президенту России Владимиру Путину и его родственникам, но не намерен называть имена владельцев этого комплекса, утверждая лишь, что речь идёт о неких предпринимателях.

Накануне о дворце говорил сам президент Путин. Причина интереса к этому объекту недвижимости - обнародованное на прошлой неделе расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором утверждалось, что дворец строился для президента с участием его многочисленных знакомых на средства госкорпораций и крупного бизнеса. Расследование набрало десятки миллионов просмотров.

Тема дворца вновь была поднята журналистами во вторник во время их ежедневной онлайн-конференции с Песковым. Расшифровку ответов приводит "Медуза".

Журналисты обратили внимание Пескова на тот факт, что в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, а также указали на то, что охрану объекта осуществляли сотрудники спецслужб, а над ним самим введена бесполётная зона, как над официальными резиденциями Путина. По этому поводу Песков посоветовал обратиться с запросами в ФСО и ФСБ, а о собственниках же дворца заявил, что "владельцами являются предприниматели", но кто именно - в Кремле не скажут, поскольку "не имеют никакого права разглашать имена этих владельцев". "Мы что, должны залезать в частную собственность, ну как вы себе это представляете?! Это же невозможно" - сказал пресс-секретарь Путина.

По бумагам, так называемый "дворец Путина" сейчас принадлежит юридическому лицу, связанному с компанией "Акцепт", которая, в свою очередь, как утверждает Навальный, принадлежит родственнику Путина Михаилу Шеломову.

На вопрос о том, почему некоторые компании, оказывавшие услуги при строительства дворца, писали о нём как о резиденции президента, Песков сказал, что надо спросить у этих компаний.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли диалог с участниками массовых акций протеста, которые прошли в России 23 января - в знак протеста против ареста Навального и после публикации расследования о дворце - Песков сказал, что он невозможен. При этом он охарактеризовал произошедшее как "беспорядки", хотя уголовное дело о массовых беспорядках в связи с акциями не возбуждено. Действия вышедших на акции людей он охарактеризовал как незаконные и сказал, что они вели себя "чрезвычайно агрессивно".