Правозащитная организация "Общественный вердикт" обратилась в Следственный комитет России с сообщением о преступлениях полицейских и бойцов Росгвардии на акциях протеста в поддержку Алексея Навального 23 января. Организация обнаружила не менее 10 случаев насилия сотрудников силовых органов против демонстрантов. Она требует проверить эти случаи и возбудить уголовные дела.

О заявлении в СК организация сообщила в своём телеграм-канале. В обращении юристы "Общественного вердикта" ссылаются на как минимум восемь случаев насильственных действий в отношении протестующих только в Москве и Петербурге. В организации напоминают, что все замеченные ими составы преступлений относятся к публичному обвинению и должны быть расследованы без заявлений пострадавших.

23 января в акциях протеста в защиту Навального более чем в ста городах России приняли участие более 100 тысяч человек. Около 3,5 тысяч были задержаны – это рекордный показатель за последние годы. Акции не были согласованы с властями. Сообщалось о применении сотрудниками полиции и Росгвардии силы к мирным демонстрантам и о столкновениях между силовиками и протестующими.