В Красноярске школьникам угрожают арестом за участие в митингах

В Красноярске учителя рассылают в школьных чатах предупреждения о том, что может грозить подросткам за участие в несанкционированных митингах. Копию сообщения публикует издание "Проспект Мира".

Школьников запугивают привлечением к административной ответственности, штрафами до 300 тысяч рублей, обязательными работами и арестом до 30 суток. Учащихся обещают поставить на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. В сообщении также упоминается и ответственность для родителей, чьи дети будут задержаны на акциях протеста. Им может грозить штраф до 500 рублей.

В управлении образования города изданию сообщили, что данная рассылка не их инициатива.

Ранее губернаторы Алтайского края Виктор Томенко и Новосибирской области Андрей Травников прокомментировали массовые акции протеста 23 января, выступив с критикой их организаторов и оппозиционера Алексея Навального. Томенко назвал произошедшее "незначительными социальными волнениями", уточнив, что часть жителей "попались на удочку деструктивных сил, поддались эмоциям и вышли на несогласованные акции протеста". Глава региона утверждал, что организаторы "попытались вовлечь туда несовершеннолетних, детей и подростков". Губернатор Новосибирской области обрушился с критикой на Навального, глава региона назвал оппозиционера "провокатором", который действует под руководством "западных покровителей".

Акции в поддержку Алексея Навального 23 января прошли в более чем 20 городах Сибири и Дальнего Востока, в автозаках оказались сотни местных жителей. Всего по стране было задержано более 3700 человек, сообщило "ОВД-Инфо". В Красноярске акция прошла у здания мэрии, полиция жестко задерживала и избивала пришедших.