Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Человек имеет право
Подписаться
Человек имеет право

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Охотиться можно, а обороняться — не всем. Право на оружие в России

Охотиться можно, а обороняться — не всем. Право на оружие в России
Embed
Охотиться можно, а обороняться — не всем. Право на оружие в России

No media source currently available

0:00 0:28:59 0:00
Скачать медиафайл

Если россиянам разрешают владеть охотничьими ружьями, то почему запрещают пистолеты. Правда ли, что в США огнестрельное оружие можно получить по почте и где, кроме Ватикана на руках у гражданского населения нет легального оружия

Если россиянам разрешают владеть охотничьими ружьями, то почему запрещают пистолеты. Правда ли, что в США огнестрельное оружие можно получить по почте и где, кроме Ватикана на руках у гражданского населения нет легального оружия.

В подкасте участвуют: председатель Общероссийской общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев
экс-председатель Общероссийской общественной организации "Право на оружие" Игорь Шмелев
политик Сергей Удальцов
охотник Алексей Кузнецов
журналист Алекс Григорьев
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG