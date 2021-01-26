Если россиянам разрешают владеть охотничьими ружьями, то почему запрещают пистолеты. Правда ли, что в США огнестрельное оружие можно получить по почте и где, кроме Ватикана на руках у гражданского населения нет легального оружия.
В подкасте участвуют: председатель Общероссийской общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев
экс-председатель Общероссийской общественной организации "Право на оружие" Игорь Шмелев
политик Сергей Удальцов
охотник Алексей Кузнецов
журналист Алекс Григорьев
В подкасте участвуют: председатель Общероссийской общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев
экс-председатель Общероссийской общественной организации "Право на оружие" Игорь Шмелев
политик Сергей Удальцов
охотник Алексей Кузнецов
журналист Алекс Григорьев