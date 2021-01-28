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Росстат зафиксировал рекордную убыль населения РФ в 2020 году

Убыль постоянного населения России в 2020 году, по данным Росстата, превысила 500 тысяч человек. Последний раз такой высокий уровень убыли наблюдался 15 лет назад - в 2005 году.

На 1 января 2021 года численность населения (включая население аннексированного Крыма) составила 146,238 млн человек. На 1 января 2020 года она составляла 146,739 млн человек. Таким образом, убыль за год составила 511 тысяч человек. В 2019 году убыль составила всего 35,6 тысячи человек.

Такую динамику в 2020 году обусловили три фактора: снижение рождаемости, резкое снижение иммиграции и рост смертности из-за пандемии коронавируса, пишет РБК:

  • число родившихся за январь-ноябрь 2020 года сократилось на 4,4% в годовом выражении до 1,306 млн с 1,365 млн за аналогичный период 2019 года;
  • естественная убыль, то есть превышение числа смертей над числом рождений, за тот же период ускорилась вдвое – до 575 тысяч человек с 286 тысяч человек;
  • миграционный приток из-за закрытия границ (за январь-октябрь) составил всего 86 тысяч человек по сравнению с 223 тысячами человек.

В конце ноября "Медиазона" писала, что официальная статистика оперативного штаба о смертности от коронавируса в несколько раз расходится с показателем избыточной смертности. С апреля по октябрь в России умерли на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет. При этом оперативный штаб за этот период насчитал только 28,2 тысячи смертей от коронавируса. На неточность российской статистики смертности от COVID-19 указывал и Росздравнадзор. По данным Росстата (без учёта декабря) коронавирус в той или иной степени стал причиной смерти более 120 тысяч жителей России.

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