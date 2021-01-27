Республиканцы в Сенате США выступили против импичмента Трампа

Республиканцы в Сенате США выступили против импичмента Дональду Трампу. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу после митинга его сторонников в Вашингтоне 6 января. После мероприятия толпа штурмом взяла здание Капитолия, погибли пять человек.

45 сенаторов-республиканцев выступили против отстранения от власти бывшего президента. Расклад голосов свидетельствует, что шансы осуждения Трампа, сведены к минимуму, пишет "Голос Америки"

Возражение сенатора-республиканца Рэнда Пола, который заявил о том, что идея об импичменте бывшего президента является неконституционной, было отклонено. Это означает, что судебный процесс в Сенате по импичменту Трампа, первый в истории США процесс против уже не действующего президента, начнётся, как и было запланировано, в начале февраля.

Американские СМИ сообщили, что для представления своих интересов в Сенате Трамп нанял известного адвоката-республиканца - Бутча Бауэрса. Одна из его специализаций - избирательное право. Источники издания Politico предполагают, что Трамп ещё раз заявит о фальсификациях на прошедших выборах и украденной у него победе.

Палата представителей Конгресса США официально представила Сенату обвинительное заключение в отношении Дональда Трампа 25 января. В случае признания виновным экс-глава Белого дома лишится разнообразных привилегий и льгот, предоставляемых бывшим президентам, и потеряет право выставлять свою кандидатуру на будущих выборах главы Соединённых Штатов.