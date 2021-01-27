Госдума ратифицировала продление договора СНВ-3

Госдума в среду ратифицировала продление на пять лет действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента. СНВ-3 — единственное соглашение между Россией и США об ограничении вооружений, его срок заканчивался в начале февраля.

Договор был подписан президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц, а их носителей — до 800.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа настаивала на замену СНВ на новый трёхсторонний договор, к которому должен был присоединиться Китай. В случае невозможности подготовки документа, Белый дом был готов вернуться к ядерной гонке, несмотря на критику такого решения со стороны ряда экспертов и политиков внутри страны.

Одновременно Вашингтон требовал от России включить в договор новые условия: например, ограничить число тактических ядерных зарядов. Москва настаивала на продлении договора на пять лет в существующем виде.

На следующий день после инаугурации нового президента США Джо Байдена его пресс-секретарь подтвердила, что США готовы на продление договора без дополнительных условий. Во вторник Байден обсудил тему в первом разговоре в новой должности с Владимиром Путиным.

В тот же день Путин внёс соглашение о продлении в парламент. В США одобрения Конгресса для пролонгации по закону не требуется.