СНВ-3 под угрозой: контроль над ядерным оружием может исчезнуть

США пригрозили не продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если Россия не вернется к выполнению обязательств, взятых на себя в 1987 году в рамках Договора о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия (РСМД).

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что не сможет рекомендовать продление этого договора в условиях, когда Россия не соблюдает договор о ракетах. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил в ответ журналистам, что "создается впечатление, что просто готовится почва для того, чтобы этот документ в итоге развалить". "Сейчас, когда министры иностранных дел НАТО поддержали позицию США несколько дней назад в Брюсселе на своем заседании, была информация о том, что они это сделали после того, как Вашингтон ознакомил их с некими неопровержимыми документами, подтверждающими, что нарушение состоялось. Если это так, то мы таких документов от американцев не получали", –​ цитирует российского министра РИА Новости. Правда, вместе с этим Сергей Лавров все же заметил, что информацию, о какой ракете идет речь, приходилось "клещами вытаскивать" из американской стороны.

У России и США не останется практически ни одного соглашения об ограничении или сокращении стратегических и других вооружений

4 декабря по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО было принято заявление о договоре РСМД. Один из пунктов гласит: "США в полной мере соблюдают свои обязательства по ДРСМД с момента его вступления в силу. Страны НАТО подчеркивают, что ситуация, при которой США и другие стороны полностью соблюдают положения Договора, а Россия нет, является неприемлемой". При этом подчеркивалось, что нарушение Россией Договора о РСМД "является частью более широкой модели поведения, имеющей целью ослабить общую архитектуру евроатлантической безопасности".

А 6 декабря Государственный департамент США провел специальный брифинг, в котором участвовали посол США в России Джон Хантсман и заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Хантсман рассказал, что претензии российской стороне высказывают уже пять лет, то есть при двух администрациях в Вашингтоне – демократической и республиканской, было около 30 встреч на эту тему, включая и экспертов, и верификационную комиссию, и более высокий официальный уровень. Все они проходили по запросу США в 2016 и 2017 годах. Бывший офицер армии США, полковник Андреа Томпсон рассказала еще более детально. "Москва начала нарушать Договор о РСМД в 2008 году, когда прошли первые испытания ракеты SSC-8 (в российской классификации 9М729 "Новатор". – РС), крылатые ракеты, дальность полета которых превышает радиус, разрешенный договором, – сказала заместитель госсекретаря. – Мы предоставили им доказательства нарушения договора. Они сделали вид, что ничего не знают. И администрация Обамы, и посол поднимали эти вопросы. Наша администрация подняла этот вопрос в ноябре прошлого года. Мы назвали ракету, которая вызывает вопросы. Россия сначала отрицала факт существования ракеты, а теперь утверждает, что она полностью соответствует рамкам договора". Андреа Томпсон добавила, что, когда Конгресс проводил слушания на тему российской угрозы, ему были представлены доказательства, что Россия разместила несколько батальонов ракет SSC-8, и "все они размещены для наступательных целей". Та же информация содержится и в заявлении министров иностранных дел стран НАТО: "В течение более пяти лет страны НАТО и, в частности, США неоднократно высказывали Российской Федерации свои опасения как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Как мы заявляли в декларации июльской встречи в верхах в Брюсселе, Россия ответила на наши опасения отрицанием и неопределенностью. Россия лишь недавно признала существование этой ракетной системы (9M729. – РС), не обеспечив необходимой прозрачности или объяснений".

На встрече министров стран НАТО госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать договор о РСМД в течение 60 дней, если Россия не будет выполнять взятые на себя обязательства. Директор проекта "Ядерные вооружения России" Павел Подвиг отмечает, что на практике это может означать два варианта: либо через 60 дней Соединенные Штаты заявляют, что замораживают выполнение своих обязательств по договору, либо через 60 дней Соединенные Штаты формально представляют заявление о том, что выходят из договора. Тогда, говорит Подвиг, начнется отсчет шести месяцев, и через шесть месяцев Соединенные Штаты перестанут быть страной этого договора, то есть договор полностью прекратит свое существование.

– А понятно, что именно Россия должна сделать за эти 60 дней, чтобы остановить любой из двух вариантов, любое развитие событий?

Я не думаю, что кто-то в России выразит готовность идти на шаги по возврату к полному выполнению договора

– Россия может сделать много разных шагов. Вопрос в том, что именно подразумевают Соединенные Штаты под возвратом к полному соблюдению договора. Понятно, что за 60 дней с точки зрения каких-то реальных мер, конечно, ничего сделать не удастся. Единственное, что, наверное, Россия могла бы сделать, если она бы собиралась выполнить это условие, – это выразить готовность к разрешению ситуации. Пока, насколько я понимаю, в Москве воспринимают это заявление Соединенных Штатов скорее как ультиматум. Я не думаю, что кто-то в России выразит готовность идти на шаги по возврату к полному выполнению договора. Если смотреть по тексту договора, по условиям, то полный возврат к выполнению обязательств договора может повлечь за собой очень серьезные изменения со стороны России, и России это будет очень сложно сделать.

Серьезные изменения, о которых говорит Павел Подвиг, состоят в том, что эта ракета была испытана с пусковой установки "Искандер", и если соблюдать положения договора в самом расширенном толковании, то по букве договора нужно будет уничтожать все пусковые установки ракет "Искандер". Однако, замечает Подвиг, уже было заявление Госдепартамента США, что Соединенные Штаты могут рассмотреть такие шаги, как, например, уничтожение только конкретных ракет, или модификации ракет, или их пусковых установок. "То есть какой-то более узкий набор мер, которые в принципе Россия могла бы, наверное, рассмотреть с практической точки зрения", – говорит Подвиг.

– Но для того, чтобы определить контуры, где проходит та черта, за которой России скажут: "вы выполнили все обязательства", для того, чтобы нарисовать эту черту, нужно вести переговоры. Судя по всему, ничего подобного пока не происходит?

– Так оно и есть. В моем представлении замораживание обязательств со стороны Соединенных Штатов, если мы исходим из того, что Соединенные Штаты не будут выходить из договора через 60 дней, а просто объявят о том, что заморозили свои обязательства, – это не самый плохой выход из нынешней сложной ситуации. Такой шаг может открыть возможности для обсуждения как раз тех условий или параметров возврата к выполнению договора, которые сейчас отсутствуют.

– 6 декабря было сделано заявление, что если Россия не пойдет на условия выполнения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то США могут не продлить договор СНВ-3. Что это будет означать на практике?

– Это будет означать, что у России и у Соединенных Штатов не останется практически ни одного соглашения об ограничении или сокращении стратегических вооружений и других вооружений, нестратегических в том числе. И, конечно, восстанавливать эту систему договорных отношений и ограничений будет исключительно сложно. Не думаю, что мы вернемся во времена холодной войны, когда у обеих сторон было развернуто по несколько тысяч ядерных боезарядов. Понятно, что в целом количество боезарядов и носителей будет оставаться примерно тем же, какое есть сейчас. Но потеряется очень важный момент – потеряется та структура обмена данными, структура предсказуемости ядерных арсеналов, та система отношений, которая была построена, – отмечает Подвиг.

Стороны заявили о выполнении условий договора СНВ-3 о сокращении числа боезарядов и носителей 5 февраля 2018 года, хотя США начали выполнять его еще до подписания и до ратификации. Он ограничил число боеголовок – 1550 штук, число пусковых установок – 800 штук и число ракет и бомбардировщиков – 700. В отличие от скучного русского названия СНВ-3, в английском договор называется New START, "Новый СТАРТ". Таким его и видел Барак Обама, предложивший после подписания договора в Праге создать мир без ядерного оружия.