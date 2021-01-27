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В армии США разрешат красить ногти и носить серьги

Армия США объявила о внесении изменений в памятку к положению об униформе.

Женщинам разрешат носить удобные причёски и красить губы. Длина волос у женщин-солдат никак не оговаривается. Солдатам будет можно красить волосы и ногти в нейтральный цвет. Яркие цвета, такие как фиолетовый, синий или красный, не допускаются. Разрешается ношение серёжек в небоевых условиях.

Джо Байден во время инаугурации 20 января 2021 года, Вашингтон
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Помимо прочего, будут внесены изменения в правила для военнослужащих женщин, кормящих грудью.

По мнению армейского руководства, новые изменения в униформе представляют собой пример политики, которая ставит людей на первое место.

Летом прошлого года Пентагон назвал расистским правило максимально коротких стрижек в армии.

На днях президент США Джо Байден отменил запрет своего предшественника на службу в армии для трансгендеров. Согласно указу Трампа продолжить службу могли только те, кто был в армии к моменту подписания документа.

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