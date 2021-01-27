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На Украине снесли последний памятник Владимиру Ленину

На Украине снесли последний памятник основателю советского государства Владимиру Ленину. Об этом в среду сообщил в Фейсбуке руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.

Речь идёт о памятнике, который стоял в Одесской области, в селе Старые Трояны Измаильского района. Вадим Поздняков отметил, что это был последний памятник из тех, что стояли на открытой территории и не в районах, занятых сепаратистами.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что ни одного памятника Ленину больше нет в городах, находящихся под контролем властей Украины, отмечает издание "Коммерсантъ".

Весной 2015 года на Украине был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Документ, среди прочего, предполагает демонтаж советских памятников.

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