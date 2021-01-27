Новый госсекретарь США пообещал восстановить связи с союзниками

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал содействовать восстановлению связей между Вашингтоном и его партнёрами по всему миру, передаёт "Голос Америки".

Блинкен заявил об этом в среду, в свой первый полный день на посту главы американской дипломатии. Он был встречен аплодисментами, когда появился в здании Госдепартамента.

"Мир пристально смотрит на нас. Он хочет узнать, сможем ли мы исцелить нашу страну. Знать, будем ли мы играть лидерскую роль благодаря силе нашего примера… и поставим ли мы во главу угла дипломатию – (действуя) заодно с нашими союзниками и партнерами", – сказал Блинкен. По его словам, Америка могла быть играть роль лидера в таких сферах, как борьба с изменением климата, противодействие угрозам демократии. При этом на вопрос одного из журналистов о том, какой части мира сейчас следует уделить приоритетное внимание, Энтони Блинкен от ответа воздержался.

По поводу России Блинкен ранее говорил, что она остаётся вызовом для США и что новая администрация будет относиться к этому вызову со всей серьезностью.

Кандидатура Блинкена была утверждена Сенатом днём ранее. За его назначение проголосовали 78 законодателей, против – 22. В период президентства Барака Обамы Блинкен некоторое время занимал второй по значению пост во внешнеполитическом ведомстве США – должность заместителя госсекретаря.

Новый президент США Джо Байден, выступая на церемонии своей инаугурации 20 января, заверил, что при нём страна "восстановит отношения с союзниками", что он будет работать со всем миром над решением общих проблем.

Буквально сразу после вступления в должность Байден отменил ряд ключевых решений, принятых его предшественником в Белом доме Дональдом Трампом. В частности, Байден подписал указы о возвращении США в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения.

Европейские лидеры, поздравляя Байдена со вступлением в должность президента, выражали надежду на улучшение связей с Вашингтоном - после периода непростых отношений с администрацией Трампа. Разногласия касались, в том числе, торговли и взносов в бюджет НАТО.