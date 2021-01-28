Блинкен заявил, что США "глубоко обеспокоены" арестом Навального

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены" ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального и не исключают ответных мер после его ареста в России. Какие именно меры США могут ввести в отношении российских властей, Блинкен не уточнил.

"Мы глубоко озабочены безопасностью господина Навального, и главное, что его голос - это голос многих россиян, которых необходимо услышать, а не затыкать им рот", - цитирует госсекретаря США Reuters.

По словам Блинкена, администрация президента Байдена рассматривает также возможность реакции на другие действия России, в частности, на предполагаемое вмешательство в выборы в США в 2020 году, отравление Алексея Навального, кибератаки на правительственные серверы и предложение наград за атаки на американские войска.

26 января в телефонном разговоре президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина – американский лидер выразил озабоченность заключением под стражу в России критика Кремля Алексея Навального. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, российский президент "дал необходимые разъяснения" Байдену .