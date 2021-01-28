Возбуждено ещё пять уголовных дел по итогам протестов 23 января 

Следственный комитет возбудил в четверг ещё три уголовных дела о насилии над полицейскими на акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 января.

Два из них заведены в Москве, по ним задержаны 35-летняя женщина, которая, по версии следствия, несколько раз ударила полицейского, и мужчина, якобы бросивший в сторону сотрудников полиции металлическое заграждение. Третье дело заведено в Санкт-Петербурге, обвиняемым по нему является 39-летний житель города, что именно он совершил - не уточняется.

Кроме того, в Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия и повреждении служебного автомобиля ДПС, имена обвиняемых пока не сообщаются.

В четверг правоохранительные органы продолжили массово проводить обыски, задерживать и арестовывать сторонников Алексея Навального и участников акций в его в поддержку.

В Москве прошёл обыск в квартире родителей муниципального депутата Константина Янкаускаса. У них изъяли телефоны. В Санкт-Петербурге с обыском пришли к отцу семерых детей Андрею Ломову, после чего его задержали по делу о применении насилия к полицейским.

В Твери за призывы выйти на улицы на 10 суток арестовали активиста Артёма Важенкова. В Санкт-Петербурге по тому же обвинению на 7 суток арестован активист Александр Тонконогов, а в Солнцево по обвинению в неповиновении полицейскому на 10 суток арестована менеджер команды Навального Анастасия Кадетова, и на 5 суток - юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексей Молокоедов.

В Тамбове задержаны сотрудник штаба Навального Максим Михайлов и журналист Сергей Степанов, их обвиняют в организации несанкционированной акции протеста.

Кроме того, в Москве на два месяца арестованы уроженец Чечни Сайд-Мухамад Джумаев, подозреваемый в драке с бойцами Росгвардии на акции протеста 23 января, и тикток-блогер Константин Лакеев - его обвиняют в хулиганстве и порче имущества.

Накануне полиция и сотрудники Следственного комитета провели как минимум пятнадцать обысков у близких и сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. После них на 48 часов были задержаны родной брат Навального Олег и юрист ФБК Любовь Соболь. Обоим предъявлены обвинения по уголовному делу о нарушении санитарных правил на акциях протеста 23 января.