За день полиция провела как минимум 15 обысков у сторонников Навального

В среду в Москве полиция и сотрудники Следственного комитета провели как минимум пятнадцать обысков у близких и сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина".

Обыски прошли в квартирах пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, заместителя руководителя отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, главы московского штаба Навального Олега Степанова и волонтёра штаба Елизаветы Нестеровой, отдельно - в квартире отца Степанова. Отмечается, что для участия в следственных действиях Ярмыш, Албурова и Степанова вывозили из спецприёмника, где они отбывают наказание за участие в несанкционированной акции 23 января.

Обыск прошёл и в квартире, где прописан сам Навальный, и в квартире жены Навального Юлии, в офисе Фонда борьбы с коррупцией и в студии канала "Навальный LIVE", в квартире юриста ФБК Любови Соболь. Позже Соболь задержали на 48 часов в качестве подозреваемой по уголовному делу о нарушении санитарных правил. По этому же делу задержан родной брат Алексея Навального Олег. В ближайшее время им должны избрать меру пресечения.

Также полицейские обыскали квартиры главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, пресс-секретаря муниципального депутата Юлии Галяминой Николая Касьяна, пресс-секретаря движения "Гражданское общество" Егора Илюшкина, матери участницы Pussy Riot Марии Алёхиной, отца главреда издания "Медиазона" Сергея Смирнова, члена федерального комитета Либертарианской партии России Игоря Ефремова.

Во всех случаях сотрудники правоохранительных органов изымали технику и электронные устройства.

В ФБК сообщили, что большинство обысков проводились в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое было заведено после митингов в поддержку Алексея Навального. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а в случае, если нарушения привели по неосторожности к гибели людей, виновные могут лишиться свободы на срок до семи лет.

Соратники Навального ожидают новую волну обысков в четверг. Накануне стало известно, что московские суды общей юрисдикции вынесли 28 постановлений об обысках и выемках в жилых помещениях.