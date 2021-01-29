Студенты в России вернутся к очной учёбе с 8 февраля

С 8 февраля российские вузы, подведомственные Министерству образования и науки, возвращаются к очному формату обучения. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков.



При этом руководители вузов должны принять меры по профилактике распространения COVID-19, включая соблюдение масочного режима, социальной дистанции, использование антисептиков, бесконтактное измерение температуры на входе в здание, дезинфекция и проветривание помещений.

Ряд вузов Москвы уже заявил о готовности с 8 февраля возобновить очное обучение. Решение об этом принято в МГУ, в Московском государственном техническом университете им. Баумана, МГИМО. Высшая школа экономки вернётся к офлайн-обучению в гибридном формате с 29 марта,сообщает "Интерфакс".

Российские вузы впервые перешли на дистанционную форму обучения весной 2020-го. Летом ограничения начали снимать. Но 11 ноября на фоне второй волны эпидемии коронавирусной инфекции Минобразования вновь отправило все вузы на удалёнку до 6 февраля. Для университетов Москвы и Санкт-Петербурга требование было обязательным, региональным вузам рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.