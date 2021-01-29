Собянин: COVID-19 переболели уже более половины жителей Москвы

Коронавирусом в российской столице переболели более половины жителей, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сослался "на данные аналитики и исследований". В интервью каналу "Россия-1" Собянин добавил, что москвичам, которые перенесли коронавирусную инфекцию "нет никакого смысла спешить вакцинироваться". "Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той огромной базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1 процента", - отметил Сергей Собянин.

По данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии коронавируса в Москве переболели 925 тысяч человек, из них более 803 тысяч человек выздоровели, 13 тысяч 300 – умерли. Сейчас в Москве коронавирусной инфекцией болеют примерно 11 тысяч жителей.

По данным Мосстата, которые приводит "Медуза", на 1 января прошлого года в российской столице постоянно жили свыше 12 с половиной миллиона человек. Если, как говорит Сергей Собянин, переболели более половины из них, то это приблизительно в шесть-семь раз больше, чем данные Оперативного штаба.