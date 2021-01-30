Франция и Чехия вводят новые коронавирусные ограничения

Франция из-за коронавируса вводит запрет на поездки за пределы Евросоюза. Прибыть из стран, не входящих в ЕС, будет нельзя. Исключение составят особые случаи. Такое решение приняло французское правительство.

Попасть во Францию из стран Евросоюза можно будет только с отрицательным тестом на COVID-19.

Премьер-министр Жан Кастекс уточнил, что в стране распространяются более заразные штаммы коронавируса – британский и южноафриканский. Вводить режим полной самоизоляции пока не планируется, но власти приняли решение закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тысяч квадратных метров, за исключением продуктовых.

Кроме того, полиция усилит контроль за соблюдением комендантского часа с 18:00 до 06:00.

На 29 января во Франции выявили почти 23 тысячи новых случаев COVID-19. Умерли 510 пациентов. С начала пандемии коронавируса заразились более трёх миллионов жителей. Число умерших превысило 75,5 тысяч.

Схожие ограничения вводит и Чехия. С 30 января Прага закрывает границы для иностранцев, кроме тех, у кого есть право на учёбу, работу и проживание. В стране введён режим чрезвычайной ситуации. С 21:00 до 05:00 действует комендантский час. Закрыты бары и рестораны. Власти обеспокоены распространением британского штамма COVID-19.

За последние сутки в Чехии выявлено более восьми тысяч новых заражений коронавирусом. Умерли 74 человека. Число заболевших с начала пандемии приближается к миллиону. Умерли за это время более 16 тысяч пациентов.