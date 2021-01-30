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В Афинах умерла Софи Ксеон, музыкант и транс- активист

Софи Ксеон

Певица, продюсер, диджей и транс-активист Sophie погибла в возрасте 34 лет в Афинах.

"Софи была пионером нового звука, одним из самых влиятельных музыкантов последнего десятилетия", - говорится в заявлении её лейбла Transgressive.

Согласно заявлению ее представителей, она скончалась в своем доме в Афинах около четырех часов утра в субботу в результате несчастного случая, "после того как попыталась взобраться повыше, чтобы насладиться видом полной Луны, и оступилась".

Софи Ксеон, родилась мальчиком в 1986 году в Глазго. Ее дебютный сингл "Nothing More to Say" вышел в 2013 году.

Она создала новое звучание, сочетая поп-музыку с трансом и "дезориентирующими звуками вейв-форм", отмечает Би-би-си.

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