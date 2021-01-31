"Мы без оружия!"

В Петербурге 31 января против участников акции "Свободу Навальному" власти выставили, по информации "Фонтанки.ру", около 4000 сотрудников МВД. Не смотря на то, что весь городской транспорт в центре Петербурга не работал, демонстрантам удалось собраться у Театра юных зрителей и дойти до Законодательного собрания. В акции протеста приняли участие, по предварительной оценке уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова, не менее 7000 человек. По словам очевидцев, против них были применены электрошокеры и газ. По данным ОВД-инфо, задержаны 1159 человек.