Путин и Патрушев против истории и языка. Эфир в 20:30

Зачем Путину требовать наказания за сравнение Сталина с Гитлером, а Патрушеву возмущаться украинизацией? Об этом Виталий Портников беседует с историками Андреем Зубовым и Александром Зинченко. Эфир в 20:30.
Зачем Кремль навязывает свою гуманитарную повестку? Обсуждают историки Андрей Зубов и Александр Зинченко
Зачем Путину требовать наказания за сравнение Сталина с Гитлером, а Патрушеву возмущаться украинизацией? Об этом Виталий Портников беседует с историками Андреем Зубовым и Александром Зинченко. Эфир в 20:30.
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