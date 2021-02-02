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Дороги к свободе

Путин и Патрушев против истории и языка. Эфир в 20:30

Николай Патрушев и Владимир Путин

Зачем Кремль навязывает свою гуманитарную повестку? Обсуждают историки Андрей Зубов и Александр Зинченко

Зачем Путину требовать наказания за сравнение Сталина с Гитлером, а Патрушеву возмущаться украинизацией? Об этом Виталий Портников беседует с историками Андреем Зубовым и Александром Зинченко. Эфир в 20:30.

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