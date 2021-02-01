"Происходит озлобление". Итоги акций протеста в России

По данным проекта "ОВД-Инфо", последнее воскресенье января 2021 года стало днем самых массовых задержаний в новейшей истории России. Количество задержанных по всей стране превысило 5 тысяч человек, причем многие не смогли дозвониться на "горячую линию", организованную проектом. Правозащитники говорят о грубых нарушениях со стороны полиции и Росгвардии: людей душили, избивали дубинками, применяли электрошокеры, отказывали в лекарствах и медицинской помощи. В 31 российском городе задержаны 93 журналиста, многие из них также были избиты, несмотря на яркие жилеты с надписью "Пресса".

По данным СМИ, в отделе полиции города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе силовики душили задержанных, хватали их за волосы, изымали телефоны и требовали пароль, а также угрожали поставить протестующих на учет как экстремистов. В Рязани активиста Алексея Борисова положили между сиденьями в автозаке и избили дубинками. У него сломаны три ребра, отколот зуб, ушибы. Мужчину доставили в отдел полиции, затем в областную клиническую больницу.

В Петербурге из отделения полиции №86 госпитализировали задержанного со сломанной рукой, а из отделения №59 скорая увезла мужчину без сознания. В отделе полиции Пятигорска в больницу увезли несовершеннолетнего после того, как его ударил кто-то из работающих там полицейских. Координатор "ОВД-Инфо" Алла Фролова сообщила, что задержанным с хроническими заболеваниями отказывали в лекарствах.

По данным сайта "Тайга-инфо", в Москве и Санкт-Петербурге против протестующих применяли электрошокеры. Издание "Коммерсант" сообщило о "едком желтом газе" в одном из дворов, но неизвестно, кто его применил – полиция или протестующие. Позднее главные управления петербургской полиции и Росгвардии заявили, что не использовали светошумовые гранаты и перцовый газ для подавления уличных протестов.

Кроме того, один из сотрудников полиции в Санкт-Петербурге достал из кобуры табельный пистолет и грозил протестующим его применить.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти уже заявили, что действия сотрудника полиции с табельным оружием были обоснованы и законны. По их данным, этому предшествовали "агрессивные противоправные действия со стороны участников несогласованной акции, которые создали очевидную угрозу здоровью сотрудника полиции". По факту применения насилия в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.

Во время акции в Москве был задержан член СПЧ, журналист Николай Сванидзе, который решил понаблюдать за действиями полиции и протестующих:

Я оказался в автозаке в очень милой кампании молодых людей, но я так и не понял – за что меня взяли

– Меня задержали в сквере напротив клиники Склифосовского. Мы с женой только приехали, встретились с моим товарищем по Совету по правам человека Александром Верховским. Он тоже был с женой. Мы были наблюдателями от Совета по правам человека. Мы с ним мирно беседовали, и тут к нам подошли двое приятных мужчин, очень высоких и крепких. Они были в бронированной форме, так называемые космонавты, с неразличимыми идентификациями. Они не представились и негрубо, но очень твердо взяли меня под руки и предложили проследовать в автозак: "Пройдемте, гражданин". Я попытался представиться, они меня не слушали и повели в автозак. Собственно, так я оказался в автозаке в очень милой компании молодых людей.

Там я потерял минут 15–20. В это время моя жена увидела какого-то офицера полиции, объяснила, кто я такой. Из-под земли немедленно вырос какой-то парень в штатском, просто материализовался из воздуха. Этот парень в штатском, как выяснилось, был главным, и он со всех ног побежал меня освобождать. То есть у меня все закончилось благополучно, за исключением того, что я так и не понял – за что меня взяли. Они не только не представились, но они и не объяснили причину моего задержания.

– Что вы думаете о вчерашних протестах? Как вела себя полиция, сколько людей в них участвовало и будут ли они выходить дальше?

Я видел отделение омоновцев, которые, размахивая дубинками, гнались за барышней лет 18–20

– Я думаю, что их было плюс-минус столько же, сколько в прошлый раз. Но судить точно о количестве протестов нельзя. Их участники были настроены достаточно позитивно, и я бы сказал, решительно. Ни в автозаке, ни потом на улице я не видел ни одного пьяного, не слышал, чтобы молодежь ругалась матом. Все вели себя прилично. Лозунги выкрикивали антипрезидентские очень резкие, но не матерные, то есть не оскорбительные. Я лично не видел случаев полицейской жестокости, хотя много об этом прочитал. Но я видел огромное количество задержаний и преследований. Скажем, я видел отделение омоновцев, которые, размахивая дубинками, гнались за барышней лет 18–20. Что сделала эта барышня – я не знаю. Но, повторяю, имея опыт собственного задержания, я могу задаться вопросом – все ли были задержаны по делу?

Вообще, возмутительно, что из-за одной несогласованной акции вчера перекрыли целый город, столицу огромной страны. Если они говорят, что протестовать вышла маленькая кучка людей – с какой стати перекрывать город? Но их тактика сейчас – "держать и не пущать". Я как член СПЧ, конечно, буду настаивать на каком-то диалоге межу обществом и властью. Но сейчас, как мне кажется, он малореален как с той, так и с другой стороны. Обе стороны очень разобщены, – полагает член СПЧ, журналист Николай Сванидзе.

Сообщается, что от ударов полицейских дубинок пострадала корреспондент "Бизнес-FM" Айгуль Абдуллина. Журналист "Бумаги" рассказал, что рядом с ним взорвалась шумовая граната. В Петербурге людей били по голове, волочили по снегу, а одну из участниц акции пытались задержать и посадить в автозак без сознания, в итоге пришлось вызывать скорую помощь.

В Костроме, по данным "ОВД-Инфо", к задержанному применялись пытки: полицейские защемили ему нос пальцами, чтобы он не мог дышать, и закрыли рот. В Казани сотрудники полиции демонстративно положили в снег задержанных. Активисту Александру Чеботарю разбили до крови голову дубинкой. В автозаке сотрудники перевязали ему голову и отпустили, он пошел в травмпункт фиксировать повреждения, но по дороге его снова задержали. Он намерен обратиться в Следственный комитет.

31 января в Казани полиция схватила журналиста Максима Шевченко. Он был задержан прямо во время стрима на своем ютьюб-канале. Шевченко – депутат Законодательного собрания Владимирской области, и поэтому полиция быстро его отпустила. В интервью радио Свобода Максим Шевченко рассказал, почему, по его мнению, на этот раз в протестах активно участвуют жители российских регионов, а не только москвичи и петербуржцы:

Полиция вела себя крайне жестко, даже жестоко, людей бросали прямо на снег

– Полиция вела себя крайне жестко, порой даже жестоко. Шли пожилые люди, и полицейские внезапно на них набросились и стали за ними буквально гоняться так же, как и за мной. Я стоял, разговаривал с людьми, вел прямую трансляцию. Вдруг ко мне без объяснения причин подошли два человека в зеленой форме с надписью "полиция" в форме цвета хаки, военной, а не как у полицейских, серой или темно-синей. Крепко меня схватили и повели куда-то. Но так как я в Татарстане человек достаточно известный, сразу подбежал какой-то гражданин в штатском и велел им меня отпустить. Но другим людям не так повезло. Я с ужасом смотрел видео, как в Казани полицейские бросали людей прямо на снег.

Все выходят потому, что им надоели коррупция, произвол и беззаконие

В Москве лупили дубинками женщин. Мне кажется, что происходит озлобление, причем озлобление с обеих сторон. Я не знаю, зачем это силовикам. Зачем полицейским так избивать ни в чем не повинных гражданских людей? Наверное, кто-то натаскивает их в этих казармах. Им наверняка говорят, что протестующие – это какие-то зловещие, проклятые враги-либералы, навальнисты. Хотя я на вчерашней акции не встретил ни одного навальниста. Все говорили, что выходят, потому что им надоели коррупция, произвол и беззаконие. Подлинная повестка протеста – это не Алексей Навальный. Это огромное социальное неравенство и множество местных региональных проблем. Просто благодаря фильму Навального люди наконец это осознали, как говорят, гештальт оформился, – говорит журналист Максим Шевченко.

СМИ сообщают, что в Москве к задержанным массово не допускали адвокатов в отделы полиции. В других городах силовики пытались отбирать телефоны, собирать отпечатки пальцев и проводить другие процедуры, не предусмотренные законом во время административного задержания. В отделе полиции по московскому району Чертаново Центральное у задержанных хотели забрать ключи от квартир и паспорта.

Депутат Мосгордумы адвокат Евгений Ступин был задержан в воскресенье в Москве. Выяснив его статус, полицейские высадили юриста из автозака посреди дороги. Но он все равно поехал в отделение и оказывал задержанным людям юридическую помощь:

Как только мы вышли из метро, к нам подошли и увели в автозак

– Вчера я решил прогуляться по центру и посмотреть, как все будет происходить. Ожидалось, что будут какие-то провокации со стороны силовиков. Весь центр был перекрыт. На Тверскую я так и не попал. Было понятно, что люди идут на Сухаревскую. Я решил посмотреть, что происходит там. Как только мы с помощниками вышли из метро, ко мне и одному из помощников просто подошли и отвели в автозак. Посадили в автозак, причем все автозаки были переполнены. Нас туда впихнули и повезли в Северное Тушино. Через полчаса спросили, кто Ступин (видимо, им позвонили). Я отозвался. Автозак просто остановился посреди улицы (это была улица Свободы), и меня выпустили. Остальных повезли. Но я все равно поехал туда своим ходом работать с задержанными. Большинству вменяется статья 20.2, часть 6.1 – это "Нарушение правил проведения общественных акций, общественных мероприятий с созданием помех для пешеходов и инфраструктуры". Хотя это юридический бред – никому эти люди не мешали. Я сегодня буду прилагать видеозаписи – на широком тротуаре на Садовом кольце стоит куча журналистов, полиции и еще с десяток активистов. Никому помешать они не могли.

Полицейским поставлена цель – подавить протест любой ценой. Так они себя и ведут. Я думаю, что им дана отмашка, что любая жестокость будет им сходить с рук. Это решение, я думаю, принято на уровне руководства страны. Акция носит общенациональный характер. Так что решение о характере подавления протестов принимал лично Путин. Какую-то часть протестующих, конечно, запугали. Это надо признать. Скажем так, умеренную часть. Но есть другая часть, более радикально настроенная. Они, я думаю, озлобились, и в следующий раз, возможно, кто-то из них будет вести себя жестче. Может быть, людей будет меньше, но они вести себя будут более агрессивно, – полагает депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Им дана отмашка, что любая жестокость будет сходить им с рук

Антрополог Александра Архипова опубликовала данные опроса, который она провела вместе с коллегами на улицах Москвы. По результатам исследования выяснилось, что несовершеннолетних на митинге присутствовало не более 2%, основной контингент акций – это люди 18–24 лет (24%) и 23–35 лет (42%), а никак не школьники, на чем настаивает российская власть:

– Сейчас медианный возраст участников акций в Питере – 28 лет, в Москве – 29 лет. Очень большое количество участников в возрасте от 18 до 35 лет. Их в Москве и Санкт-Петербурге более 60 процентов среди опрошенных. Все это означает, что протест молодой, и в нем большой процент людей студенческого возраста, но отнюдь не школьников. Количество школьников среди опрошенных упало до 1 процента. Если на митинге 23 января их было 4 процента, то сейчас их 1 процент. К примеру, на несогласованных акциях летом 2019 года их было от 5 до 8 процентов, а на протестах в 2019 году их было даже больше.​

– И какие выводы вы делаете?

Памятки о митингах Навального раздавали даже в детских садах, что является абсурдом

– Сейчас активно распространяются утверждения, что Навальный выводит на протесты одну "школоту", он прикрывается детьми и прочее. Идеи Навального действительно распространены среди школьников. А благодаря массовой панике, которая развернулась последние две недели, о Навальном, его Фонде борьбы с коррупцией и о том, что он организует митинг, узнали не только пятиклассники-шестиклассники. Памятки о митингах раздавали даже в детских садах, что является полным абсурдом. В целом целевая аудитория для Алексея Навального – это скорее студенты и люди возраста 25–35 лет.

– Вы спрашивали людей о мотивации – почему они выходят?

Очень трудно опрашивать людей, когда вокруг задерживают и бьют дубинками

– Последние две акции у нас был сокращенный вариант опроса, потому что, как вы понимаете, очень трудно опрашивать людей, когда вокруг задерживают и бьют дубинками. Поэтому мы сократили опрос до минимума. Мы спрашивали – насколько люди доверяют Алексею Навальному. И тут интересные данные: 34 процента по Москве доверяют Алексею Навальному полностью, а 55 процентов доверяют частично, но скорее доверяют. Это означает, что картина, при которой участники московского протеста представляют собой группу фанатов Навального, тоже неверна. Это означает, что на улицу выходят люди с разными точками зрения. Все более-менее знают про Навального, но не все являются его безусловными фанатами. Часто звучит такая фраза: "Я не сторонник Алексея Навального, но его несправедливо арестовали, его пытались убить. У нас нарушены права человека. И вот это должно быть исправлено". Если в 2017 году основной мотивацией людей была борьба с коррупцией, то сейчас это нарушение прав человека. А примеров этого люди видят вокруг себя достаточно. Для этого не надо слушать и смотреть фильмы ФБК, – полагает антрополог Александра Архипова.