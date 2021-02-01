"Били дубинками и щитами". Интервью с участником "марша пленных"

Радио Свобода поговорило с жителем Санкт-Петербурга, попавшим на фото колонны молодых людей, которых полиция на акции протеста 31 января конвоировала в автозак как военнопленных – с поднятыми вверх и заведенными за голову руками.

Фотографию, которая почти сразу стала вирусной в соцсетях и породила сравнения Росгвардии с "оккупационными войсками", сделал фотограф агентства Associated Press Дмитрий Ловецкий. Снимок получился настолько выразительным, что пользователи соцсетей даже начали сомневаться в его подлинности. В ответ на это Ловецкий выложил у себя в фейсбуке полные метаданные фотографии, другие кадры из этой же съемки и уточнил, что фото с "маршем пленных" было сделано на Сенатской площади, в одном из проездов рядом со зданием Адмиралтейства.

Радио Свобода удалось поговорить с одним из молодых людей, которые попали на это фото. Наш собеседник, попросивший не называть его имени, рассказал, что он и его друзья оказались в окружении полиции не случайно: это произошло после того, как неизвестные в толпе специально направили их в сторону бойцов Росгвардии – которые сначала неожиданно расступились перед демонстрантами, а затем окружили их, начали избивать и задерживать.

"Мы вышли из метро на Гражданском проспекте и решили прогуляться до Невского с ребятами, потому что на Невском проспекте, рядом с которым нас потом задержат, я оставил свой телефон, по которому с вами сейчас разговариваю, я его потерял. Его нашли и вернули, когда я уже был задержан. Мое участие в митинге как таковое было спонтанным. Мы решили поучаствовать, скажем так, потому что были в нужном месте в нужное время. Мы встретили митингующих ребят, которые ходили и кричали, с флагами, все остальное, и решили присоединиться к ним. В какой-то момент мы двигались по Невскому, хотели свернуть направо к каналу. Но тут произошла какая-то очень странная ситуация: несколько ребят сказали "стоп!" и развернули нашу колонну налево, прямо к росгвардейцам. Как дальше оказалось, это были не ребята из митингующих, а подставные люди.

Наша колонна повернула налево, и Росгвардия пропустила нас вперед, раздвинув баррикады. Мы пошли дальше и стали выдвигаться к Неве, вышли на Сенатскую площадь. Как только мы начали идти к Неве, мы все развернулись, потому что увидели, что Росгвардия берет нас в "коробочку", закрывает со всех сторон. Мы с друзьями попытались как-то из этой ситуации выйти, выкарабкаться, но нас нигде не выпустили. Нас начали загонять в маленький узкий проход, прямо к зданию Адмиралтейства на Сенатской площади, к стенке. У этой стенки стояло около 300 человек, таких же митингующих, как и мы. Нас вжали в стену, Росгвардия задавила нас со всех сторон. Мы стояли, держась за руки, чтобы никого из нас не избили, потому что они действовали очень неадекватно. Мы кричали о том, что у нас нет оружия, забирайте нас, то есть мы были готовы просто уйти вместе с ними. Но они продолжали двигаться на нас, избивать дубинками и щитами, выкрикивать оскорбления. Когда несколько людей упали, я хотел попытаться помочь, поднять их, но меня просто оттолкнули. У меня были с собой некоторые медикаменты, нашатырный спирт и так далее, я по образованию фельдшер. Я хотел помочь ребятам, которые были ранены, готов был помочь и росгвардейцам, если бы ранены оказались они. Но мне не дали этого сделать, оттолкнув несколькими ударами дубинки по ноге.

После этого мы все подняли руки вверх и показали, что мы готовы сдаться, забирайте нас. Они открыли маленький проход, по которому начали выводить людей и распределять их по колоннам в машины. Как раз в этот момент, перед досмотром около машин, наш строй развернулся, и – я не знаю, почему этот приказ был отдан – человек с двумя звездами на погонах сказал поднять руки за голову и идти медленным шагом. Его товарищ из Росгвардии снимал это на видео. Мы идем в автобус, и в этот момент какой-то из росгвардейцев, видимо, в шуточной манере, крикнул: "Шагом марш!" И колонна наша, которая шла к автобусу, несколько метров прошла шагом марш.

Потом нас загрузили в автобус. На автобусах нас развезли по разным отделениям. Лично я был в 55-м отделении в Колпино. В отделении полиции нас встретили весьма тепло, полицейские пытались нам помочь чем только могли. Выдали нам воду, все остальное и относились к нам очень хорошо. Отдельное спасибо Фонду борьбы с коррупцией, который привез нам еды, предоставил адвокатов и в принципе помог нам с этой ситуацией. Держали нас 18 часов, я буквально несколько минут назад вернулся домой. В участке мы были где-то часов в 6 вчерашнего вечера, и вот только сейчас нас отпустили. ФБК нам помог, вызвал нам такси, и мы разъехались. На нас составили протокол о нарушении условий карантина, попросили объяснить ситуацию, я написал все то же самое, что только что рассказал вам. Я уточнил, что пытался выйти из зоны, где состоялся митинг, но на мои просьбы росгвардейцы не ответили и меня не пропустили. Половине тех, кто был со мной, дату суда уже назначили прямо на сегодня, их в 9 часов утра должны были повезти из участка прямо на суд. Мне и другой половине дату не назначили и сказали, что пришлют СМС, когда и куда нужно будет подъехать. Это был мой первый митинг в жизни, довольно спонтанно и внезапно. 23 января я на протест не ходил".

По последним данным сайта "ОВД-Инфо", в Санкт-Петербурге на акции 31 января было задержано 1205 человек. Это почти в три раза больше, чем на акции 23 января, причем цифра может быть не окончательной: по информации "Фонтанки", всего в отношении протестующих было составлено как минимум 1600 протоколов. В основном задержанным вменяют ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Суды, как правило, назначают по этой статье административный арест на срок до 10 суток или штраф 10–15 тысяч рублей.