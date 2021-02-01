Путин поручил проверить сообщения о пытках подследственных

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре России проверить информацию о пытках обвиняемых по уголовным делам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин также дал поручение Министерству юстиции совместно с Общественной палатой и Роспотребнадзором обеспечить порядок посещения членами общественных наблюдательных комиссий исправительных учреждений и СИЗО в условиях пандемии.

Ранее внимание президента на проблему пыток подследственных обратил внимание член Совета по правам человека Николай Сванидзе. Он заявил, что подобная практика стала нормой, и привёл в качестве примера обвиняемых по делу "Нового величия".

В 2017 и 2018 годах ФСБ инициировала два громких дела о создании экстремистских организаций (впоследствии запрещённых в России) – "Сети" и "Нового величия", – участники которых, как утверждается, готовили акты насилия против представителей государства или вынашивали планы переворота.