Путин поручил проверить сообщения о пытках подследственных

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре России проверить информацию о пытках обвиняемых по уголовным делам. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин также дал поручение Министерству юстиции совместно с Общественной палатой и Роспотребнадзором обеспечить порядок посещения членами общественных наблюдательных комиссий исправительных учреждений и СИЗО в условиях пандемии.
Ранее внимание президента на проблему пыток подследственных обратил внимание член Совета по правам человека Николай Сванидзе. Он заявил, что подобная практика стала нормой, и привёл в качестве примера обвиняемых по делу "Нового величия".
В 2017 и 2018 годах ФСБ инициировала два громких дела о создании экстремистских организаций (впоследствии запрещённых в России) – "Сети" и "Нового величия", – участники которых, как утверждается, готовили акты насилия против представителей государства или вынашивали планы переворота.
- Дело "Нового величия" возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, это экстремистское сообщество, участники которого готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых уверены, что уголовное дело – результат провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов, а показаниях обвиняемых, были получены под пытками.
- Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Большинство обвиняемых утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками.
- О пытках сообщал 27-летний аспирант МГУ Азат Мифтахов, которого 18 января суд в Москве приговорил к шести годам колонии общего режима по делу о поджоге офиса "Единой России". Члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия к студенту.
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