Путин поручил изучить смягчение наказания за экстремизм

Президент России Владимир Путин поручил Верховному суду и Генеральной прокуратуре до 1 июня "рассмотреть вопрос" о частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса о призывах к экстремизму. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В декабре на заседании Совета по правам человека руководитель центра "Сова" Александр Верховский предложил ввести административное наказание за первое нарушение этой статьи по примеру того, как это было сделано со статьями о призывах к сепаратизму и о возбуждении ненависти. Теперь уголовное наказание предполагается только за их повторное нарушение в течение года.

Правозащитники обратили внимание президента, что чаще всего по статье о призывах к экстремизму преследуют за посты в соцсетях, а после декриминализации в конце 2018 года статьи о возбуждении ненависти, количество приговоров выросло. В первом полугодии 2020 года по ней было осуждено 80 человек, за весь 2019 год — 145.

В 2017 году по статье о призывах к экстремизму за репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности привлекли 461 человека. Она предусматривает до 6 лет лишения свободы.