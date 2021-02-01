Группа Pussy Riot в понедельник выпустила видеоклип на песню "Бесит" с анонсированного дебютного альбома. Трек и видео планировались к публикации на май, но вышли раньше из-за политических событий в России в январе 2021 года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Радио Свобода.

Автор текста, музыки и видео песни — участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, музыкальные продюсеры — номинант на премию "Грэмми" Крис Греатти и Crazy Demxns.

Как говорится в пресс-релизе, "музыкальная протестная видеоработа" выпущена "в поддержку Алексея Навального, участницы Pussy Riot Маши Алехиной и всех политзаключенных". Навальный сейчас находится в СИЗО, в его защиту проходят массовые уличные акции протеста, а Алехина - под домашним арестом по одному из возбуждённых в связи с протестами уголовных дел.

Съёмки клипа проходили в феврале 2020 года в Санкт-Петербурге, но были сорваны полицией.

Тогда в съёмках принимали участие около 200 человек, в том числе — ЛГБТ-активисты, полицейские предупредили собравшихся о недопустимости "пропаганды гомосексуализма и экстремизма". На следующий день при попытке завершить съёмку полиция задержала и доставила в отделение 13 человек. Видео было смонтировано Толоконниковой из того, что успели снять до полицейских рейдов.

После срыва съёмок Толоконникова рассказала редакции Север.Реалии, что песня “Бесит” — о сопротивлении государству. “Я пою о тех чувствах, которые я испытывала, когда нас посадили в тюрьму – когда вокруг бегали люди и кричали, что нас надо сжечь на костре, поскольку мы враги государства. При этом нам самим голоса не давали – мы-то сидели в клетке, и у нас не было возможности выразить свое мнение”, — рассказала она.