Песков назвал "логичным" задержание главного редактора "Медиазоны"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "абсолютно логичным" административный протокол на главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, составленный из-за репоста шутки в твиттере.

"Ему же не вменяется участие в акции. По-моему, ему другое вменяется, если не ошибаюсь. Там все абсолютно логично, — сказал Песков. — Обращайтесь просто в правоохранительные органы, это не прерогатива администрации президента. Здесь не нужно передергивать, тут нужно все правильно называть".

Полицейские задержали Смирнова в субботу 30 января, когда он гулял с сыном. В отделе полиции на него составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах из-за ретвита чужой шутки; там говорилось о сходстве Смирнова с лидером группы "Тараканы", который призывал выходить на митинг 23 января. Полиция считает, что этим ретвитом Смирнов призывал "неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января". В поддержку Смирнова выступили редакции больше 30 изданий, и вечером его отпустили из полиции.