Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Песков назвал "логичным" задержание главного редактора "Медиазоны"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "абсолютно логичным" административный протокол на главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, составленный из-за репоста шутки в твиттере.

"Ему же не вменяется участие в акции. По-моему, ему другое вменяется, если не ошибаюсь. Там все абсолютно логично, — сказал Песков. — Обращайтесь просто в правоохранительные органы, это не прерогатива администрации президента. Здесь не нужно передергивать, тут нужно все правильно называть".

Полицейские задержали Смирнова в субботу 30 января, когда он гулял с сыном. В отделе полиции на него составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах из-за ретвита чужой шутки; там говорилось о сходстве Смирнова с лидером группы "Тараканы", который призывал выходить на митинг 23 января. Полиция считает, что этим ретвитом Смирнов призывал "неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января". В поддержку Смирнова выступили редакции больше 30 изданий, и вечером его отпустили из полиции.

"Аквадискотека" у трех вокзалов в Москве
Embed
"Аквадискотека" у трех вокзалов в Москве

No media source currently available

0:00 0:01:41 0:00
Скачать медиафайл
  • 23 января в десятках городов России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, заключённого в московский следственный изолятор "Матросская тишина". На улицы вышли около 250 тысяч человек. Почти четыре тысячи демонстрантов были задержаны, из них около полутора тысяч – в Москве. Следственный комитет России возбудил более тридцати уголовных дел против участников акций протеста.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG