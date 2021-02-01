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Поставки в Россию "Винкристина" для онкобольных будут возобновлены

Лечение больных без этого препарата невозможно, заявляют медики

Израильская компания Teva возобновит поставки в Россию противоопухолевого препарата "Винкристин". Первая партия поступит в апреле 2021 года.

Ряд онкопрепаратов в РФ оказались в дефиците из-за заниженной цены регистрации. Как поясняли в Федеральной антимонопольной службе, цены на эти препараты были зарегистрированы еще в 2010 году на сильно заниженном уровне, что делало их производство и поставки нерентабельными. Правительство в конце октября 2020 года приняло постановление, утверждающее порядок установления экономически обоснованных цен на эти лекарства.

В конце 2020 года глава фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова сообщала, что в больницах заканчивается винкристин, годовая потребность в нем составляет 160–200 тысяч флаконов. "В большинстве случаев протоколы лечения не предусматривают возможность замены винкристина на другой препарат. В отсутствие лекарства терапия будет невозможна – произойдет рост рецидивов и даже летальных исходов", – отметила Шергова.

Винкристин входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Причиной дефицита в фонде назвали отказ двух производителей поставлять винкристин. В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы три производителя этого препарата: Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина, израильская компания Teva и отечественный производитель "Верофарм".

  • В пресс-службе Минпромторга тогда сообщили РБК, что центр имени Блохина увеличил производство препарата. В министерстве отметили, что в I квартале 2020 года объем продаж лекарственного препарата винкристин составил 30 тысяч упаковок на 4,7 млн рублей.

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