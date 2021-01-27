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Расследования

"Идеальное убийство". Христо Грозев – об "отравителях ФСБ"

Христо Грозев

Расследовательская группа Bellingcat и росcийское издание The Insider считают, что жертвами "команды отравителей ФСБ", причастной к попытке отравления Алексея Навального "Новичком" в Томске, могли стать двое гражданских активистов из Дагестана – Тимур Куашев и Руслан Магомедрагимов, а также политик Тимур Исаев.

Как следует из нового совместного расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, Институт криминалистики ФСБ, в котором планировалось отравление Навального и других неугодных спецслужбам людей, сам проводил экспертизу в рамках расследования как минимум одной из смертей, к которой был причастен, – и, естественно, не нашел в ней ничего подозрительного. Одним из "экспертов" при этом был сотрудник института Василий Калашников, имя которого раскрыл в разговоре с Алексеем Навальным участник операции по его отравлению Константин Кудрявцев. В новом расследовании Bellingcat также установил имена еще нескольких сотрудников ФСБ, которые могли быть причастны к отравлениям.

После публикации серии расследований, в которых Bellingcat, The Insider, немецкий журнал Der Spiegel, Си-эн-эн и Радио Свобода рассказали о российской программе создания химического оружия и о попытках отравить "Новичком" Алексея Навального, один из авторов этих материалов, Христо Грозев, выложил в открытый доступ список перелетов и поездок членов "команды отравителей", которые ездили за Навальным по России начиная с 2017 года, – с тем чтобы пользователи интернета попытались найти пересечения между этими поездками и смертями, официальная причина которых может вызвать сомнения.

Пересечения нашлись практически сразу, и жертвы отравителей, которым посвящено новое расследование Bellingcat, уже назывались другими СМИ.

Так, один из сотрудников ФСБ, раскрытых в результате расследования отравления Навального, был в Нальчике в то время, когда там умер журналист, правозащитник и член "Яблока" Тимур Куашев. Куашев был найден мертвым 1 августа 2014 года в Нальчике в возрасте 27 лет. Под его левым глазом был синяк, а в районе левой подмышечной впадины – след от укола, что дало основания настаивать на насильственном характере его смерти. Внутренних повреждений обнаружено не было, и эксперты еще тогда предположили, что причина смерти – отравление неизвестным веществом. Несмотря на это, официально причиной смерти Куашева была указана "острая коронарная недостаточность, возникшая на фоне неизвестной вирусной инфекции". Родители погибшего, его друзья и коллеги оспаривают этот вывод и настаивают на том, что Куашев был убит. В 2018 году они обратились в ЕСПЧ.

Тимур Куашев
Тимур Куашев

В марте 2015 года один из упоминавшихся в расследовании об отравлении Навального сотрудников ФСБ прилетел в Дагестан, и в те же дни там был найден мёртвым активист общественного движения "Единство" Руслан Магомедрагимов. Близкие покойного утверждали, что на шее Магомедрагимова просматривались две точки, похожие на следы от уколов шприцем, и выдвигали версию, что он мог быть отравлен ядом, парализующим дыхание – непосредственной причиной смерти стала асфиксия.

Еще одна фамилия из нового расследования Bellingcat ранее называлась самим Христо Грозевым – это политик Тимур Исаев, который умер в поезде из Тамбова в Москву в ноябре 2019 года (причиной его смерти тогда был назван инфаркт).

Тимур Куашев

Как утверждается в новом расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, операция по отравлению Куашева началась не позднее 13 июля 2014 года. В этот день член "команды отравителей" Константин Кудраявцев, впоследствии прославившийся своим телефонным разговором с Навальным, прилетел в Нальчик. Спустя 9 дней к нему присоединился его коллега Иван Осипов (вымышленное имя – "Иван Спиридонов"), приехавший в Нальчик из Минеральных вод, куда он прилетел на самолете из Москвы. Изначально у Осипова был куплен обратный билет на 30 июля, но в этот день он поменял дату вылета на 31-е число. Этим рейсом Осипов тоже не полетел и еще раз перенес свой рейс, на 1 августа. Его рейс вылетел в Москву в 14.05, через несколько часов после того, как было найдено тело Куашева.

Константин Кудрявцев
Константин Кудрявцев

Кудрявцев и Осипов были не единственными сотрудниками ФСБ, участвовавшими в операции, – утверждают Bellingcat и The Insider. В дни, предшествовавшие смерти активиста, еще трое оперативников спецслужбы прилетали во Владикавказ, в том числе известный по истории отравления Навального Алексей Александров. В расследовании впервые называются и два новых имени – Денис Мачикин и Роман Матюшин.

Как рассказывал Константин Кудрявцев в разговоре с Алексеем Навальным, сотрудники ФСБ "закрывают камеры" там, где есть риск попасть на записи систем видеонаблюдения. Так было сделано и при отравлении Тимура Куашева: во время официального расследовании его смерти, которого добился отец активиста, бывший следователь, выяснилось, что камеры, на которые мог попасть момент его похищения, не работали "в связи с выходом из строя коммутатора". Данные биллинга телефонных звонков, которые удалось получить друзьям Куашева, показали, что его телефон был выключен в день смерти 1 августа.

Ключевая экспертиза крови, оставшейся на футболке Куашева, после которой уголовное дело по факту его смерти было закрыто, проводилась ни кем иным, как тем же Институтом криминалистики ФСБ, в котором под руководством химика Станислава Макшакова работали подозреваемые в причастности к отравлению "Новичком" Алексея Навального. Среди подписей экспертов – подпись Василия Калашникова, который, как проговорился Константин Кудрявцев, также ездил в Томск в то время, когда там находился Навальный, чтобы уничтожить улики.

Результаты токсикологической экспертизы крови Тимура Куашева, проведенной сотрудниками Института криминалистики ФСБ
Результаты токсикологической экспертизы крови Тимура Куашева, проведенной сотрудниками Института криминалистики ФСБ

Руслан Мгомедрагимов

Тело Руслана Магомедрагимова, активиста общественного регионального движения "Единство" ("Садвал"), было найдено в дагестанском Каспийске 24 марта 2015 года. Как писало тогда издание "Черновик", родственники Магомедрагимова сразу заподозрили, что его смерть носит насильственный характер и может быть связана с его общественно-политической деятельностью. Магомедрагимов занимался защитой прав лезгинского народа, а также выступал за идею воссоединения лезгин России и Азербайджана путём создания автономии "Лезгистан". Руслан Магомедрагимов, как писал "Черновик", остро высказывался в адрес местных властей, был против переименования в Дербенте улицы Советской в проспект имени Гейдара Алиева, а также боролся за права жителей села Самур Магарамкентского района, выступавших против строительства дербентского водовода.

Как и в случае с Тимуром Куашевым, сотрудники Института криминалистики ФСБ, известные по расследованию об отравлении Навального, несколько раз посещали Каспийск незадолго до смерти Магомедрагимова. Иван Осипов дважды приезжал в город в январе 2015 года, а Константин Кудрявцев – за две недели до предполагаемого отравления, а затем непосредственно перед ним, с 11 по 16 марта. Наконец, за несколько дней до отравления 24 марта Осипов вновь прилетел во Владикавказ и оставался в регионе 6 дней, вернувшись в Москву через два дня после смерти активиста.

Никита Исаев

Политик и блогер Никита Исаев, лидер движения "Новая Россия", позиционировал себя как борец с коррупцией, но на самом деле фактически являлсяся системным прокремлевским политиком. Исаев умер в поезде Тамбов-Москва в ночь на 16 ноября 2019 года. Незадолго до поездки в Тамбов, как напоминает The Insider, глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назначил Исаева советником по региональному развитию, и в Тамбове тот должен был подбирать кандидатов в партию, чтобы потом готовить их к выборам.

Смерть Исаева была очень похожа на то, что происходило с Алексеем Навальным в самолете из Томска в Москву. Вот как описывала события той ночи в интервью "Голосу Америки" помощница Исаева Алина Жестовская, сопровождавшая его в поездке:

"Он сделал селфи для соцсетей. Причем сначала я его сняла, но ему не понравилось. И он сам со своим фирменным выражением лица сфотографировался. Ночью я проснулась, взяла телефон. На часах было 01:12. Я стала мониторить, кто что написал по Тамбову. Местные губернаторские СМИ поливали нас говном. Потом проснулся Никита, попросил у меня тапочки и пошел в туалет. Его долго не было.

Потом заходит, согнувшись. Я вскочила, подумала почему-то, что в тамбуре его кто-то в живот пырнул. Я к нему подхожу, он говорит: “Отравился, отравился, похоже”. Больше он ничего сказать не смог. У него ноги не держат, глаза закатываются, его всего трясет. Я его пытаюсь посадить на кушетку, чтобы сходить за проводником. А он тяжелее меня. И мы с ним оседаем на пол".

Алина позвала проводника. Та побежала за начальником поезда и полицейским патрулем, а Жестовская вернулась к Исаеву.

"Я на тот момент думала, что он просто сознание потерял. Я щупала пульс, и только потом поняла, что это мой отдается. Говорю проводнику: "Где там скорая? Давайте нас высаживайте". Проводник говорит: "Если мы сейчас остановим, до нас скорая даже не доедет, мы в лесу". На ближайшем полустанке не было даже фельдшерско-акушерского пункта. Пришлось ехать до следующей станции – Узуново. Это еще около часа. Мы проезжали Тульскую область, а у меня в Туле много знакомых. Я стала писать им, думала, позвонят в администрацию, что-то сделают. А коллеги мне пишут ни в коем случае не сходить с поезда: "Берите врачей с собой". Все знают, что такое наша деревенская медицина".

Алина вспоминает, что проверила зрачки Исаева, они уже не реагировали на свет, а пальцы и губы посинели. Наконец пришла полиция, принесли тонометр, но ни давление, ни пульс уже не прослеживались. Полицейский попытался сделать Никите массаж сердца.

"Мне сказали: "Выйдите". Я говорю: "Я все понимаю. Никуда я не пойду". Сначала я думала, что сейчас скорая вколет какой-нибудь адреналин, еще что-нибудь. Уже потом поняла, что в тот момент, когда мы осели на пол – было уже всё".

Официальной причиной смерти Никиты Исаева был назван сердечный приступ. В то же время, Bellingcat и The Insider нашли сразу 13 пересечений поездок "отравителей ФСБ" с поездками политика по России, начиная с декабря 2018 года. За Исаевым следовали те же Алексей Александров и Иван Осипов, которые потом стали известны благодаря попытке отравления Навального, а также еще трое сотрудников ФСБ, чьи имена в новом расследовании называются впервые: Александр Самофал, Виктор Кравченко и Михаил Тихонов. В базах данных нет сведений о том, что кто-либо из сотрудников Института криминалистики ездил в Тамбов в то же время, что и Исаев, однако данные биллинга телефонных звонков подтверждают, что как минимум один из этих пяти действительно был в городе в те же дни, что и лидер "Новой России".

Иван Осипов и Алесей Александров
Иван Осипов и Алесей Александров

Уголовное дело по факту смерти Исаева так и не было возбуждено, говорит Алина Жестовкая. В среду в разговоре с Радио Свобода она сказала, что после публикации расследования Bellingcat и The Insider по-прежнему верит в версию его отравления сотрудниками ФСБ. "Никаких весомых аргументов в пользу того, что его смерть имела криминальный характер, ни тогда, ни сейчас у меня нет", – сказала она. В то же время Жестовская отметила, что экспертиза в рамках доследственной проверки смерти Исаева проводилась очень долго, а эксперт, которому она была поручена, сразу после этого внезапно ушел в отпуск.

Если Никита Исаев на самом деле был отравлен, говорится в новом расследовании Bellingcat, это отравление можно назвать самым странным в череде других смертей, которые могут быть связаны с "командой отравителей" ФСБ: знакомые и родственники Исаева, пишет The Insider, не скрывают, что он имел тесные контакты с администрацией президента, когда первым заместителем ее главы был еще Владислав Сурков. Исаев также тесно общался с идеологом прокремлевских молодежных движений Василием Якименко. Возможно, полагают авторы расследования, Исаев был сам завербован российскими спецслужбами, которые впоследствии могли заподозрить в нем "двойного агента" – политик часто ездил за границу в качестве "сотрудника страховой компании" и "специалиста по экспорту", и если эта версия верна, то какие-то его встречи или контакты за рубежом могли вызвать подозрение у ФСБ как попытка предательства.

Как рассказал в интервью Радио Свобода Христо Грозев из Bellingcat, следующее его расследование будет посвящено людям, которые по каким-то причинам остались живы после отравления – как и Алексея Навального. В числе этих людей, в частности, может быть издатель "Медиазоны" Петр Верзилов и политик Владимир Кара-Мурза.

– Вы рассказали о трех жертвах так называемой "команды отравителей". Какие детали вам показались самыми значимыми в их историях? Что, помимо поездок людей, которых мы знаем по расследованию отравления Навального, говорит о том, что к этим смертям может быть причастно ФСБ?

– В одном из трех случаев, которые мы расследовали, с Куашевым, мы видим, с одной стороны, полное повторение методики ФСБ, которая была описана Кудрявцевым в разговоре с Навальным. Например, как они отключают все камеры видеонаблюдения, когда проводят операцию, как они путешествуют разными рейсами, даже в рамках одной "бригады". Например, Осипов прилетал в один аэропорт, Александров – в другой, а улетали они с интервалом в один день. Но еще важнее, что мы видим полностью замкнутый круг, можно сказать "идеальное преступление": когда люди, которые потом выступали экспертами по вопросу о том, находятся ли в крови и тканях убитого какой-либо яд или токсин, работали в той же лаборатории [Института криминалистики]. И в случае с Куашевым это заключение было за подписью Калашникова, человека, который занимался уничтожением доказательств после отравления Навального.

Мы видим полностью замкнутый круг, можно сказать "идеальное преступление"

В случае с Никитой Исаевым мы видим, как и в случае с Навальным, совпадение очень большого количества поездок. 13 разных перелетов или поездок на поезде. Статистически просто невозможно найти этому невинное объяснение.

– Смерть Исаева в этом контексте и самая странная, потому что он был фактически прокремлевским политиком.

– Да. Конечно, не наша задача найти мотив, это самое сложное. Мы обсуждали это с источником, который его знал, и этот источник вспоминал, что Исаев говорил о каких-то своих страхах, что он хочет вывезти семью за границу, и говорил он об этом именно в тот период, когда за ним была слежка, начиная с декабря 2018 года. Он часто выезжал за границу, через две недели после возвращения из Тамбова он должен был лететь в США. Даже если у него не было планов стать предателем, возможно, ФСБ посчитало, что такой риск есть, и увидело в нем угрозу – потому что у Исаева могла быть накоплена информация о том, какие политтехнологии используются для не вполне аутентичных "оппозиционных" проектов.

– Удалось ли вам найти подтверждение других теорий, выдвигавшихся в интернете после того, как вы опубликовали списки перелетов и поездок "команды отравителей"? Возможными жертвами ФСБ называли Петра Верзилова, Владимира Кара-Мурзу, даже рэпера Дэцла.

– Расследование, которые мы сейчас опубликовали, посвящено только тем, кто был убит. Параллельно с этим мы продолжаем работу над расследованием о тех известных людях, которых им убить не удалось, в том числе о некоторых из людей, которых вы назвали. Могу подтвердить, что как минимум по одному из очень резонансных имен у нас уже есть категорические доказательства. Надеюсь, что мы сможем опубликовать его в ближайшие недели.

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