"Идеальное убийство". Христо Грозев – об "отравителях ФСБ"

Расследовательская группа Bellingcat и росcийское издание The Insider считают, что жертвами "команды отравителей ФСБ", причастной к попытке отравления Алексея Навального "Новичком" в Томске, могли стать двое гражданских активистов из Дагестана – Тимур Куашев и Руслан Магомедрагимов, а также политик Тимур Исаев.

Как следует из нового совместного расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, Институт криминалистики ФСБ, в котором планировалось отравление Навального и других неугодных спецслужбам людей, сам проводил экспертизу в рамках расследования как минимум одной из смертей, к которой был причастен, – и, естественно, не нашел в ней ничего подозрительного. Одним из "экспертов" при этом был сотрудник института Василий Калашников, имя которого раскрыл в разговоре с Алексеем Навальным участник операции по его отравлению Константин Кудрявцев. В новом расследовании Bellingcat также установил имена еще нескольких сотрудников ФСБ, которые могли быть причастны к отравлениям.

После публикации серии расследований, в которых Bellingcat, The Insider, немецкий журнал Der Spiegel, Си-эн-эн и Радио Свобода рассказали о российской программе создания химического оружия и о попытках отравить "Новичком" Алексея Навального, один из авторов этих материалов, Христо Грозев, выложил в открытый доступ список перелетов и поездок членов "команды отравителей", которые ездили за Навальным по России начиная с 2017 года, – с тем чтобы пользователи интернета попытались найти пересечения между этими поездками и смертями, официальная причина которых может вызвать сомнения.

Пересечения нашлись практически сразу, и жертвы отравителей, которым посвящено новое расследование Bellingcat, уже назывались другими СМИ.

Так, один из сотрудников ФСБ, раскрытых в результате расследования отравления Навального, был в Нальчике в то время, когда там умер журналист, правозащитник и член "Яблока" Тимур Куашев. Куашев был найден мертвым 1 августа 2014 года в Нальчике в возрасте 27 лет. Под его левым глазом был синяк, а в районе левой подмышечной впадины – след от укола, что дало основания настаивать на насильственном характере его смерти. Внутренних повреждений обнаружено не было, и эксперты еще тогда предположили, что причина смерти – отравление неизвестным веществом. Несмотря на это, официально причиной смерти Куашева была указана "острая коронарная недостаточность, возникшая на фоне неизвестной вирусной инфекции". Родители погибшего, его друзья и коллеги оспаривают этот вывод и настаивают на том, что Куашев был убит. В 2018 году они обратились в ЕСПЧ.

В марте 2015 года один из упоминавшихся в расследовании об отравлении Навального сотрудников ФСБ прилетел в Дагестан, и в те же дни там был найден мёртвым активист общественного движения "Единство" Руслан Магомедрагимов. Близкие покойного утверждали, что на шее Магомедрагимова просматривались две точки, похожие на следы от уколов шприцем, и выдвигали версию, что он мог быть отравлен ядом, парализующим дыхание – непосредственной причиной смерти стала асфиксия.

Еще одна фамилия из нового расследования Bellingcat ранее называлась самим Христо Грозевым – это политик Тимур Исаев, который умер в поезде из Тамбова в Москву в ноябре 2019 года (причиной его смерти тогда был назван инфаркт).

Тимур Куашев

Как утверждается в новом расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, операция по отравлению Куашева началась не позднее 13 июля 2014 года. В этот день член "команды отравителей" Константин Кудраявцев, впоследствии прославившийся своим телефонным разговором с Навальным, прилетел в Нальчик. Спустя 9 дней к нему присоединился его коллега Иван Осипов (вымышленное имя – "Иван Спиридонов"), приехавший в Нальчик из Минеральных вод, куда он прилетел на самолете из Москвы. Изначально у Осипова был куплен обратный билет на 30 июля, но в этот день он поменял дату вылета на 31-е число. Этим рейсом Осипов тоже не полетел и еще раз перенес свой рейс, на 1 августа. Его рейс вылетел в Москву в 14.05, через несколько часов после того, как было найдено тело Куашева.

Кудрявцев и Осипов были не единственными сотрудниками ФСБ, участвовавшими в операции, – утверждают Bellingcat и The Insider. В дни, предшествовавшие смерти активиста, еще трое оперативников спецслужбы прилетали во Владикавказ, в том числе известный по истории отравления Навального Алексей Александров. В расследовании впервые называются и два новых имени – Денис Мачикин и Роман Матюшин.

Как рассказывал Константин Кудрявцев в разговоре с Алексеем Навальным, сотрудники ФСБ "закрывают камеры" там, где есть риск попасть на записи систем видеонаблюдения. Так было сделано и при отравлении Тимура Куашева: во время официального расследовании его смерти, которого добился отец активиста, бывший следователь, выяснилось, что камеры, на которые мог попасть момент его похищения, не работали "в связи с выходом из строя коммутатора". Данные биллинга телефонных звонков, которые удалось получить друзьям Куашева, показали, что его телефон был выключен в день смерти 1 августа.

Ключевая экспертиза крови, оставшейся на футболке Куашева, после которой уголовное дело по факту его смерти было закрыто, проводилась ни кем иным, как тем же Институтом криминалистики ФСБ, в котором под руководством химика Станислава Макшакова работали подозреваемые в причастности к отравлению "Новичком" Алексея Навального. Среди подписей экспертов – подпись Василия Калашникова, который, как проговорился Константин Кудрявцев, также ездил в Томск в то время, когда там находился Навальный, чтобы уничтожить улики.

Руслан Мгомедрагимов

Тело Руслана Магомедрагимова, активиста общественного регионального движения "Единство" ("Садвал"), было найдено в дагестанском Каспийске 24 марта 2015 года. Как писало тогда издание "Черновик", родственники Магомедрагимова сразу заподозрили, что его смерть носит насильственный характер и может быть связана с его общественно-политической деятельностью. Магомедрагимов занимался защитой прав лезгинского народа, а также выступал за идею воссоединения лезгин России и Азербайджана путём создания автономии "Лезгистан". Руслан Магомедрагимов, как писал "Черновик", остро высказывался в адрес местных властей, был против переименования в Дербенте улицы Советской в проспект имени Гейдара Алиева, а также боролся за права жителей села Самур Магарамкентского района, выступавших против строительства дербентского водовода.

Как и в случае с Тимуром Куашевым, сотрудники Института криминалистики ФСБ, известные по расследованию об отравлении Навального, несколько раз посещали Каспийск незадолго до смерти Магомедрагимова. Иван Осипов дважды приезжал в город в январе 2015 года, а Константин Кудрявцев – за две недели до предполагаемого отравления, а затем непосредственно перед ним, с 11 по 16 марта. Наконец, за несколько дней до отравления 24 марта Осипов вновь прилетел во Владикавказ и оставался в регионе 6 дней, вернувшись в Москву через два дня после смерти активиста.

Никита Исаев

Политик и блогер Никита Исаев, лидер движения "Новая Россия", позиционировал себя как борец с коррупцией, но на самом деле фактически являлсяся системным прокремлевским политиком. Исаев умер в поезде Тамбов-Москва в ночь на 16 ноября 2019 года. Незадолго до поездки в Тамбов, как напоминает The Insider, глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назначил Исаева советником по региональному развитию, и в Тамбове тот должен был подбирать кандидатов в партию, чтобы потом готовить их к выборам.

Смерть Исаева была очень похожа на то, что происходило с Алексеем Навальным в самолете из Томска в Москву. Вот как описывала события той ночи в интервью "Голосу Америки" помощница Исаева Алина Жестовская, сопровождавшая его в поездке:

"Он сделал селфи для соцсетей. Причем сначала я его сняла, но ему не понравилось. И он сам со своим фирменным выражением лица сфотографировался. Ночью я проснулась, взяла телефон. На часах было 01:12. Я стала мониторить, кто что написал по Тамбову. Местные губернаторские СМИ поливали нас говном. Потом проснулся Никита, попросил у меня тапочки и пошел в туалет. Его долго не было.

Потом заходит, согнувшись. Я вскочила, подумала почему-то, что в тамбуре его кто-то в живот пырнул. Я к нему подхожу, он говорит: “Отравился, отравился, похоже”. Больше он ничего сказать не смог. У него ноги не держат, глаза закатываются, его всего трясет. Я его пытаюсь посадить на кушетку, чтобы сходить за проводником. А он тяжелее меня. И мы с ним оседаем на пол".

Алина позвала проводника. Та побежала за начальником поезда и полицейским патрулем, а Жестовская вернулась к Исаеву.

"Я на тот момент думала, что он просто сознание потерял. Я щупала пульс, и только потом поняла, что это мой отдается. Говорю проводнику: "Где там скорая? Давайте нас высаживайте". Проводник говорит: "Если мы сейчас остановим, до нас скорая даже не доедет, мы в лесу". На ближайшем полустанке не было даже фельдшерско-акушерского пункта. Пришлось ехать до следующей станции – Узуново. Это еще около часа. Мы проезжали Тульскую область, а у меня в Туле много знакомых. Я стала писать им, думала, позвонят в администрацию, что-то сделают. А коллеги мне пишут ни в коем случае не сходить с поезда: "Берите врачей с собой". Все знают, что такое наша деревенская медицина".

Алина вспоминает, что проверила зрачки Исаева, они уже не реагировали на свет, а пальцы и губы посинели. Наконец пришла полиция, принесли тонометр, но ни давление, ни пульс уже не прослеживались. Полицейский попытался сделать Никите массаж сердца.

"Мне сказали: "Выйдите". Я говорю: "Я все понимаю. Никуда я не пойду". Сначала я думала, что сейчас скорая вколет какой-нибудь адреналин, еще что-нибудь. Уже потом поняла, что в тот момент, когда мы осели на пол – было уже всё".

Официальной причиной смерти Никиты Исаева был назван сердечный приступ. В то же время, Bellingcat и The Insider нашли сразу 13 пересечений поездок "отравителей ФСБ" с поездками политика по России, начиная с декабря 2018 года. За Исаевым следовали те же Алексей Александров и Иван Осипов, которые потом стали известны благодаря попытке отравления Навального, а также еще трое сотрудников ФСБ, чьи имена в новом расследовании называются впервые: Александр Самофал, Виктор Кравченко и Михаил Тихонов. В базах данных нет сведений о том, что кто-либо из сотрудников Института криминалистики ездил в Тамбов в то же время, что и Исаев, однако данные биллинга телефонных звонков подтверждают, что как минимум один из этих пяти действительно был в городе в те же дни, что и лидер "Новой России".

Уголовное дело по факту смерти Исаева так и не было возбуждено, говорит Алина Жестовкая. В среду в разговоре с Радио Свобода она сказала, что после публикации расследования Bellingcat и The Insider по-прежнему верит в версию его отравления сотрудниками ФСБ. "Никаких весомых аргументов в пользу того, что его смерть имела криминальный характер, ни тогда, ни сейчас у меня нет", – сказала она. В то же время Жестовская отметила, что экспертиза в рамках доследственной проверки смерти Исаева проводилась очень долго, а эксперт, которому она была поручена, сразу после этого внезапно ушел в отпуск.

Если Никита Исаев на самом деле был отравлен, говорится в новом расследовании Bellingcat, это отравление можно назвать самым странным в череде других смертей, которые могут быть связаны с "командой отравителей" ФСБ: знакомые и родственники Исаева, пишет The Insider, не скрывают, что он имел тесные контакты с администрацией президента, когда первым заместителем ее главы был еще Владислав Сурков. Исаев также тесно общался с идеологом прокремлевских молодежных движений Василием Якименко. Возможно, полагают авторы расследования, Исаев был сам завербован российскими спецслужбами, которые впоследствии могли заподозрить в нем "двойного агента" – политик часто ездил за границу в качестве "сотрудника страховой компании" и "специалиста по экспорту", и если эта версия верна, то какие-то его встречи или контакты за рубежом могли вызвать подозрение у ФСБ как попытка предательства.

Как рассказал в интервью Радио Свобода Христо Грозев из Bellingcat, следующее его расследование будет посвящено людям, которые по каким-то причинам остались живы после отравления – как и Алексея Навального. В числе этих людей, в частности, может быть издатель "Медиазоны" Петр Верзилов и политик Владимир Кара-Мурза.

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– Вы рассказали о трех жертвах так называемой "команды отравителей". Какие детали вам показались самыми значимыми в их историях? Что, помимо поездок людей, которых мы знаем по расследованию отравления Навального, говорит о том, что к этим смертям может быть причастно ФСБ?

– В одном из трех случаев, которые мы расследовали, с Куашевым, мы видим, с одной стороны, полное повторение методики ФСБ, которая была описана Кудрявцевым в разговоре с Навальным. Например, как они отключают все камеры видеонаблюдения, когда проводят операцию, как они путешествуют разными рейсами, даже в рамках одной "бригады". Например, Осипов прилетал в один аэропорт, Александров – в другой, а улетали они с интервалом в один день. Но еще важнее, что мы видим полностью замкнутый круг, можно сказать "идеальное преступление": когда люди, которые потом выступали экспертами по вопросу о том, находятся ли в крови и тканях убитого какой-либо яд или токсин, работали в той же лаборатории [Института криминалистики]. И в случае с Куашевым это заключение было за подписью Калашникова, человека, который занимался уничтожением доказательств после отравления Навального.

Мы видим полностью замкнутый круг, можно сказать "идеальное преступление"

В случае с Никитой Исаевым мы видим, как и в случае с Навальным, совпадение очень большого количества поездок. 13 разных перелетов или поездок на поезде. Статистически просто невозможно найти этому невинное объяснение.

– Смерть Исаева в этом контексте и самая странная, потому что он был фактически прокремлевским политиком.

– Да. Конечно, не наша задача найти мотив, это самое сложное. Мы обсуждали это с источником, который его знал, и этот источник вспоминал, что Исаев говорил о каких-то своих страхах, что он хочет вывезти семью за границу, и говорил он об этом именно в тот период, когда за ним была слежка, начиная с декабря 2018 года. Он часто выезжал за границу, через две недели после возвращения из Тамбова он должен был лететь в США. Даже если у него не было планов стать предателем, возможно, ФСБ посчитало, что такой риск есть, и увидело в нем угрозу – потому что у Исаева могла быть накоплена информация о том, какие политтехнологии используются для не вполне аутентичных "оппозиционных" проектов.

– Удалось ли вам найти подтверждение других теорий, выдвигавшихся в интернете после того, как вы опубликовали списки перелетов и поездок "команды отравителей"? Возможными жертвами ФСБ называли Петра Верзилова, Владимира Кара-Мурзу, даже рэпера Дэцла.

– Расследование, которые мы сейчас опубликовали, посвящено только тем, кто был убит. Параллельно с этим мы продолжаем работу над расследованием о тех известных людях, которых им убить не удалось, в том числе о некоторых из людей, которых вы назвали. Могу подтвердить, что как минимум по одному из очень резонансных имен у нас уже есть категорические доказательства. Надеюсь, что мы сможем опубликовать его в ближайшие недели.