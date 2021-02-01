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Лицом к событию

Выполз из берлоги укусить Навального: "Циничный и разнузданный проходимец"

Дмитрий Медведев поздравляет нацию с Новым 2021 годом. Горки.

Дмитрий Медведев, которого наблюдатели на какое-то время потеряли из виду, вдруг объявился с большим интервью, где назвал Алексея Навального "разнузданным и циничным политическим проходимцем". В какой-то мере это стало черной неблагодарностью, потому что самого Медведева Навальный в свой "санкционный список" не включил. А кого включил и по какому принципу? Обсуждаем с экспертами. А также: почему российская власть делает все возможное для разжигания протестных настроений? В эфире политики Максим Кац (Москва) и Максим Резник (Санкт-Петербург). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по бесплатному для всей России номеру 8-800-200-22-12

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