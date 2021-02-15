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live Лицом к событию. Кремль устроил Навальному "адовый фарс"?

Лицом к событию. Кремль устроил Навальному "адовый фарс"?
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Лицом к событию. Кремль устроил Навальному "адовый фарс"?

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В Бабушкинском районном суде прокурор Екатерина Фролова потребовала осудить Алексея Навального якобы "клевету на ветерана" к штрафу в 950 000 рублей. Следующее заседание назначено на 20 февраля. Главные политические события начала 2021 года обсуждают политик и экономист Владимир Милов и политический обозреватель Георгий Бовт. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31105495.html

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